Der beste deutsche Tennisspieler wird auf in diesem Jahr auf dem Gelände des TC Weissenhof den Schläger schwingen. Das gab Alexander Zverev nun bekannt.

Er könne, sagte Alexander Zverev in einer kleinen Videobotschaft in englischer Sprache, es kaum erwarten, die „Unterstützung der deutschen Fans zu spüren“. Lange warten muss er darauf nicht mehr. Vom 6. bis zum 14. Juni finden auf dem Stuttgarter Killesberg die Boss Open statt. Und der aktuell beste deutsche Tennisspieler wird auch diesmal mit dabei sein.

„Ich freue mich riesig, wieder in Stuttgart bei den Boss Open dabeizusein“, sagte Zverev, der im vergangenen Jahr das Finale erreicht hatte. Im Endspiel unterlag er dem US-Amerikaner Taylor Fritz – der ebenfalls wieder dabei sein wird.

„Wir freuen uns sehr, dass Alexander Zverev auch in diesem Jahr wieder bei den Boss Open spielen wird. Mit seiner Teilnahme gewinnt das Turnier noch einmal zusätzlich an Bedeutung“, sagt derweil der Turnierdirektor Edwin Weindorfer. Der Österreicher betont: „Bei seinen Auftritten im vergangenen Jahr ist der Funke so richtig auf das Stuttgarter Publikum übergesprungen.“

Neben Zverev und Titelverteidiger Fritz starten in Stuttgart unter anderem auch Tommy Paul, Frances Tiafoe, Matteo Berrettini und Nick Kyrgios in die Rasensaison. Aus deutscher Sicht werden Routinier Jan-Lennard Struff und Zukunftshoffnung Justin Engel mit dabei sein. „Der Blick auf die bisherige Meldeliste verspricht einmal mehr großes Tennis mit spektakulären Matches“, sagt Weindorfer.