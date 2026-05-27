Die Zahl der Superreichen in Deutschland ist deutlich gestiegen. Laut einem Bericht der Boston Consulting leben rund 5000 Menschen mit über 100 Millionen US-Dollar Vermögen im Land.
27.05.2026 - 14:45 Uhr
In Deutschland ist die Zahl der Superreichen deutlich gestiegen. Nach einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) lebten in Deutschland im vergangenen Jahr rund 5.000 Menschen mit einem Finanzvermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 86 Millionen Euro), das waren 1.100 mehr als 2024. Sie besitzen den Angaben zufolge 27,3 Prozent des gesamten Finanzvermögens.