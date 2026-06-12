Boxen: Deshalb verabschiedet sich Felix Sturm in der Stuttgarter Porsche-Arena

An Selbstvertrauen hat es Felix Sturm (47) noch nie gefehlt. Passend dazu wählte er für seinen Abschiedskampf ein Motto, das an Basketballer Michael Jordan und damit an einen der Allergrößten des Sports erinnert: „One Last Dance“. Ein letzter Tanz. „Ich war immer ein Boxer mit Herz und Leidenschaft“, sagt Felix Sturm. Still, leise und heimlich zu gehen? „Das bin ich nicht. Ich will zum Ende noch mal einen großen Abend in einem würdigen Rahmen. Und einen tollen Kampf.“ An einem Ort, an dem er sich wohlfühlt.

In seinen 26 Jahren als Boxprofi hat Felix Sturm fünf seiner 55 Kämpfe (45 Siege/sechs Niederlagen) in Stuttgart bestritten. Darunter einen, den er nie vergessen wird. Im Dezember 2013 holte sich der Mittelgewichtler in der Porsche-Arena durch einen K.-o.-Sieg gegen den britischen Weltmeister Darren Barker den IBF-Gürtel. „Damals hat die Halle gebebt, die Stimmung war unglaublich“, sagt Felix Sturm, „immer wenn ich in Stuttgart bin, fühlt es sich an, als wäre ich nach Hause gekommen. Und die Porsche-Arena ist mein zweites Wohnzimmer.“ In dem es am 11. Juli ziemlich emotional werden wird.

Felix Sturm spricht Klartext: „Ansonsten gilt Klappe halten“

In seinem letzten Kampf trifft der Mann, der den Boxsport in Deutschland mitgeprägt hat, auf Granit Stein (33). Gekämpft wird im Halbschwergewicht (bis 79,3 kg). Dass Felix Sturm seine besten Zeiten, in denen er fünf WM-Gürtel im Mittel- und Supermittelgewicht gewann, hinter sich hat, ist die logische Folge seines fortgeschrittenen Alters. Am Ehrgeiz des Athleten hat sich allerdings nichts verändert. Und an seinen klaren Ansagen auch nicht. „Wenn jemand einen WM-Titel hat, dann kann er gerne mit mir über Boxen diskutieren. Ansonsten gilt: Klappe halten“, sagt Felix Sturm über Granit Stein (20 Siege, zwei Niederlagen), der noch nie gegen einen namhaften Gegner gekämpft hat. Und weiter: „Man muss nur lange genug auf einen Stein einprügeln, dann bricht er.“

Stehen sich am 11. Juli in der Porsche-Arena im Ring gegenüber: Felix Sturm (li.) und Granit Stein. Foto: Dogan/Innovation Heroes

Hört sich so an, als hätte der Altmeister keinerlei Sorge, seine Karriere womöglich mit einer schmerzhaften Niederlage beenden zu müssen. Somit scheint alles auf eine große Abschiedsparty hinauszulaufen. Rund zwei Drittel der 6700 Eintrittskarten sind bereits verkauft, etliche Promis haben sich angesagt. Für den letzten Tanz. „Ich hatte eine Karriere, die für zwei Boxer gereicht hätte“, sagt Felix Sturm, auch deshalb sei am 11. Juli das Ende erreicht – unwiderruflich. „Man kann sich Vieles im Leben kaufen, Charakter und Einstellung nicht. Ich werde Wort halten: Ich wollte mich immer selbst vom Boxen verabschieden und nicht vom Boxen verabschiedet werden. Es wird definitiv mein letzter Kampf.“