Boxen: Deshalb verabschiedet sich Felix Sturm in der Stuttgarter Porsche-Arena

An Selbstvertrauen hat es Felix Sturm (47) noch nie gefehlt. Passend dazu wählte er für seinen Abschiedskampf ein Motto, das an Basketballer Michael Jordan und damit an einen der Allergrößten des Sports erinnert: „One Last Dance“. Ein letzter Tanz. „Ich war immer ein Boxer mit Herz und Leidenschaft“, sagt Felix Sturm. Still, leise und heimlich zu gehen? „Das bin ich nicht. Ich will zum Ende noch mal einen großen Abend in einem würdigen Rahmen. Und einen tollen Kampf.“ An einem Ort, an dem er sich wohlfühlt.