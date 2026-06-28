Boxer Ardian Krasniqi: WM-Titel? Luan Krasniqi spricht Klartext – nicht nur über seinen Neffen

Jeder Kampf bringt neue Erkenntnisse, auch wenn er noch so einseitig war. Ardian Krasniqi, der seine ersten zwölf Duelle allesamt vorzeitig beendet hatte, musste am Samstag in Ludwigsburg gegen den Kroaten Vinko Zadro erstmals in seiner Karriere über die volle Distanz von zehn Runden gehen. „Ich habe es allen meinen Kritikern gezeigt, die meinten, dass ich das nicht schaffen würde“, sagte der Halbschwergewichtler aus Rottweil nach seinem klaren Sieg (die drei Punktrichter werteten jeweils 100:88), „ich bin bereit für einen WM-Kampf – egal gegen wen.“ Es gab allerdings einen in der Halle, der die Euphorie bremste. Zumindest ein bisschen.