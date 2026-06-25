Boxen Madeleine Mohrhardt – die Diva liebt das Spiel mit Klischees
Die Boxerin aus Karlsruhe träumt vom WM-Titel und will eine Marke aufbauen. Dafür gibt Madeleine Mohrhardt viel von sich preis, nicht nur im Ring.
Die Boxerin aus Karlsruhe träumt vom WM-Titel und will eine Marke aufbauen. Dafür gibt Madeleine Mohrhardt viel von sich preis, nicht nur im Ring.
Sie nennt sich selbst „Diva“. Es ist ihr Kampfname. Und zugleich bedeuten diese vier Buchstaben für Boxerin Madeleine Mohrhardt (30) viel mehr. Das, was sie sein möchte? Vielleicht. Ganz sicher aber das, was sie darstellen will: Eine Athletin, die Besonderes zu bieten hat. Nicht nur im Ring.
Welche Sender übertragen die Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heute live im TV? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Stream verfolgen?
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