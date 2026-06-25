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Boxen Madeleine Mohrhardt – die Diva liebt das Spiel mit Klischees

Boxen: Madeleine Mohrhardt – die Diva liebt das Spiel mit Klischees
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Volltreffer: Madeleine Mohrhardt (li.) hat bei ihrem letzten Auftritt in der Stuttgarter Scharrena Eva Hubmayer geschlagen. Foto: IMAGO/Torsten Helmke

Die Boxerin aus Karlsruhe träumt vom WM-Titel und will eine Marke aufbauen. Dafür gibt Madeleine Mohrhardt viel von sich preis, nicht nur im Ring.

Sport: Jochen Klingovsky (jok)

Sie nennt sich selbst „Diva“. Es ist ihr Kampfname. Und zugleich bedeuten diese vier Buchstaben für Boxerin Madeleine Mohrhardt (30) viel mehr. Das, was sie sein möchte? Vielleicht. Ganz sicher aber das, was sie darstellen will: Eine Athletin, die Besonderes zu bieten hat. Nicht nur im Ring.

 

Madeleine Mohrhardt kommt aus Stutensee im Landkreis Karlsruhe. In der Schule wurde sie gemobbt, weil sie ein eher burschikos anmutendes junges Mädchen vom Land war. Mit 15 Jahren entdeckte sie, nachdem sie einige Kämpfe im Fernsehen gesehen hatte, das Boxen für sich. Der Sport hat sie sofort fasziniert, schnell geprägt, und er wurde zu ihrer großen Leidenschaft. Ohne zu vergessen, was damals in der Schule passiert ist. „Als Folge davon wollte ich zur Barbie werden, zu einer Erscheinung im Ring, wie es sie nicht in jeder Ecke zu sehen gibt“, sagt Madeleine Mohrhardt, „ich möchte zeigen, dass man als Boxerin genauso feminin sein kann wie als Insta-Model.“ Und zudem noch erfolgreich.

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Wie alle, die viel ins Boxen investieren, hofft auch Madeleine Mohrhardt auf die großen Zahltage. Dafür sind Titel nötig. „Mein großes Ziel ist es, Weltmeisterin zu werden“, sagt sie, „ich bin nicht weit weg davon.“ Das hat damit zu tun, dass bei den Frauen das Konstrukt der konkurrierenden Weltverbände noch unübersichtlicher ist als bei den Männern. Boxerinnen, die sich stark genug fühlen, bieten sich mindestens sieben, acht Möglichkeiten, um ihre Träume zu verwirklichen. Madeleine Mohrhardt zählt sich selbst zu den besten 30 Kämpferinnen der Welt im Leichtgewicht (bis 61,2 Kilo), was eine ziemlich optimistische Einschätzung ist. Sie hat zwar eine beachtliche Amateurkarriere hinter sich und auch alle acht Profikämpfe gewonnen, aber noch nie gegen eine Gegnerin mit einer positiven Bilanz geboxt. An diesem Samstag trifft sie in der MHP-Arena in Ludwigsburg auf Diana Kulinova, die 17 ihrer 21 Kämpfe verloren hat. Madeleine Mohrhardt ist sich sicher, dass sie die Slowakin schlagen wird. Und den nächsten Punkt in ihrem Karriereplan abhaken kann.

Madeleine Mohrhardt will eine Marke aufbauen

Boxen ist zwar ihre Passion, ein bisschen aber auch Mittel zum Zweck. Madeleine Mohrhardt will sich einen Namen machen, eine Marke aufbauen. Dafür gibt sie viel von sich preis.

Auf ihrer Instagram-Seite zeigt sich die Boxerin nicht nur in Sportklamotten, sondern auch freizügig, als Vamp mit laszivem Blick. Längst hat sie der Boulevard entdeckt, die Schlagzeile ist stets dieselbe: „Deutschlands heißeste Boxerin“. Madeleine Mohrhardt spielt das Spiel mit, liefert die entsprechenden Fotos, gerne auch mal einen anzüglichen Spruch und zudem exklusive Informationen, die sie woanders nicht lesen möchte. Über ihre Hoffnung, möglichst bald einen Anruf vom populärsten Männermagazin zu erhalten, spricht sie dagegen ganz offen: „Ich hoffe, dass der Playboy anbeißt. Das ist ein Statussymbol. Ich wäre sehr, sehr stolz, dort eine Fotostrecke von mir zu sehen.“

Madeleine Mohrhardt ist mit Pferden aufgewachsen. Foto: red

Ein Playboy-Auftritt würde absolut ins Bild passen – zumindest auf den ersten Blick. Ihren Körper nicht nur im Sport gewinnbringend einzusetzen, gehört für Madeleine Mohrhardt dazu. „Ich mag es, mit meinen Reizen nicht zu geizen“, sagt sie, „doch zugleich liebe ich es, mit Klischees zu spielen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die Leute mich auf mein Äußeres reduzieren. Bei allen, die mich unterschätzen, knallt es danach umso besser.“

Madeleine Mohrhardt fasziniert die menschliche Psyche

Dass es sich lohnt, bei Madeleine Mohrhardt genauer hinzuschauen, zeigt ihre Vita. Sie wuchs in einem Pferdehof in Stutensee auf, im elterlichen Betrieb gibt sie Reitunterricht und kann für Reittherapien gebucht werden. Zudem arbeitet sie als selbstständige Personal- und Fitnesstrainerin sowie als Ernährungsberaterin. In der Coronazeit hat sie ein Bachelor-Studium in Sportpsychologie an einer Londoner Fernuniversität mit der Note 1,3 beendet. Der Titel ihrer in englischer Sprache verfassten Abschlussarbeit lautete: „Fokus-Arten im Boxsport“. Irgendwann will sie den Master machen, und auch eine Ausbildung, um sich neben ihren Tätigkeiten als Model in der Gewaltprävention engagieren zu können, steht auf ihrer Agenda ganz oben: „Das ist mir ein großes Anliegen, mich fasziniert die menschliche Psyche. Ich möchte mein Wissen und mein Können einsetzen, um etwas Gutes zu tun.“ Bis es soweit ist, will und muss sie sich weiterhin durchboxen.

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Madeleine Mohrhardt steckt viel in ihren Sport: Zeit, Energie, Geld. Sie trainiert mehr als 20 Stunden pro Woche, und wenn sie wie am Samstag in Ludwigsburg boxen will, dann muss sie sich um alles selbst kümmern. Auch um ihre Gegnerin. Ihr Leben finanziert sie durch die Arbeit, die sie zusätzlich leistet. „Bisher rechnet es sich nicht, Profiboxerin zu sein“, sagt sie, „ich komme gerade so über die Runden.“ Das Leben kann ein harter Kampf sein. Auch für eine Diva.

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