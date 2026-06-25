Boxen Simon Zachenhuber geht in die Offensive
Der Boxer, der in Stuttgart lebt und trainiert, steht am Samstag in Köln gegen Armin Ajrulai unter Druck – und teilt gegen Ardian Krasniqi aus.
Der Boxer, der in Stuttgart lebt und trainiert, steht am Samstag in Köln gegen Armin Ajrulai unter Druck – und teilt gegen Ardian Krasniqi aus.
Manche Niederlagen tun auch dann noch weh, wenn der körperliche Schmerz längst vergessen ist. Anfang April verlor Boxer Simon Zachenhuber (28), der seit neun Jahren in Stuttgart lebt und trainiert, erstmals einen Kampf – in London, nach sechs Runden gegen den Briten Pawel August. Seither lässt den Supermittelgewichtler (bis 76,2 Kilo) die Erinnerung an den unnötigen Verlust seiner bis dahin makellosen Bilanz nicht mehr los. Weshalb er nun eine ungewöhnliche Herausforderung annimmt.
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