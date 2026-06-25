 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Simon Zachenhuber geht in die Offensive

Boxen Simon Zachenhuber geht in die Offensive

Boxen: Simon Zachenhuber geht in die Offensive
1
Ändert seine Herangehensweise: Simon Zachenhuber Foto: imago/speedshot

Der Boxer, der in Stuttgart lebt und trainiert, steht am Samstag in Köln gegen Armin Ajrulai unter Druck – und teilt gegen Ardian Krasniqi aus.

Sport: Jochen Klingovsky (jok)

Manche Niederlagen tun auch dann noch weh, wenn der körperliche Schmerz längst vergessen ist. Anfang April verlor Boxer Simon Zachenhuber (28), der seit neun Jahren in Stuttgart lebt und trainiert, erstmals einen Kampf – in London, nach sechs Runden gegen den Briten Pawel August. Seither lässt den Supermittelgewichtler (bis 76,2 Kilo) die Erinnerung an den unnötigen Verlust seiner bis dahin makellosen Bilanz nicht mehr los. Weshalb er nun eine ungewöhnliche Herausforderung annimmt.

 

Armin Ajrulai hat sich eher in den sozialen Medien als im Boxring einen Namen gemacht, und zuletzt auch ein paar freche Sprüche in Richtung Simon Zachenhuber losgelassen. Verbunden mit der Aufforderung, doch gegen ihn anzutreten. Das passte dem Niederbayern, der 2022 Deutschlands Boxer des Jahres war, ganz gut in den Plan. Terminlich, aber auch gedanklich. „Natürlich geht es auch darum, die Niederlage gegen Pawel August möglichst schnell abzuschütteln“, sagt Simon Zachenhuber, „zumal ich ein Kämpfer bin, der aktiv sein will. Ich darf keinen Rost ansetzen.“

Simon Zachenhuber: Niederlage verboten

Das Duell gegen Armin Ajrulai steigt an diesem Samstag in Köln, Simon Zachenhuber ist der klare Favorit. Er steht aber auch unter Druck. „Er hat stark trainiert, ist gut drauf“, sagt Conny Mittermeier, der Coach des Supermittelgewichtlers, „in seiner Situation darf er keinesfalls verlieren.“ Das weiß auch Simon Zachenhuber. „Von nun an“, erklärt er, „muss ich sie alle weghauen.“ Weshalb er zuletzt an seinem Stil gearbeitet hat, er will künftig aggressiver und offensiver boxen: „Meine erste Niederlage nach zuvor 28 Siegen hat etwas verändert – sie hat mich noch härter gemacht.“

Unsere Empfehlung für Sie

Boxen: Wie weit wirft Sie diese Niederlage zurück, Herr Zachenhuber?

Boxen Wie weit wirft Sie diese Niederlage zurück, Herr Zachenhuber?

Simon Zachenhuber, der seit acht Jahren in Stuttgart lebt und trainiert, hat erstmals in seiner Karriere verloren. Das schmerzt sehr, doch er will aus dem Rückschlag lernen.

Dass der Kampf in Köln zeitgleich mit dem Auftritt von Ardian Krasniqi stattfindet, der am Samstag in der MHP-Arena in Ludwigsburg auf den Kroaten Vinko Zadro trifft, ist laut Simon Zachenhuber Zufall. Die beiden Boxer aus Stuttgart und Rottweil haben sich zuletzt immer wieder verbal beharkt, nach Zachenhubers Niederlage meinte Krasniqi zu einem etwaigen Duell: „Dieser Kampf ist kein Thema mehr. Seine erste Pleite wirft ihn weit zurück, er muss jetzt von vorne anfangen.“ Nun setzt Zachenhuber zum Konter an. „Schade, dass es am Samstag nicht gegen Ardian Krasniqi geht“, sagt er, „dass ich zu schlecht für ihn bin, ist absolut lächerlich. Wenn es so wäre, könnte er ja gegen mich antreten – aber er hat die Hosen voll.“ Fortsetzung? Folgt!

Weitere Themen

DHB-Pokal-Auslosung: Das sind die Gegner der württembergischen Clubs

DHB-Pokal-Auslosung Das sind die Gegner der württembergischen Clubs

Der TVB Stuttgart spielt in der ersten DHB-Pokal-Runde in Horkheim, Frisch Auf Göppingen feiert in Saarlouis ein Wiedersehen mit Markus Baur.
Von Jürgen Frey
WM 2026: Jetzt abstimmen! Muss Deniz Undav in die Startelf gegen Ecuador?

WM 2026 Jetzt abstimmen! Muss Deniz Undav in die Startelf gegen Ecuador?

Er war der Matchwinner im WM-Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste. Gehört Deniz Undav nach seinem Doppelpack in die Startelf gegen Ecuador? Stimme jetzt ab!
Von Eduard Ebel
WM 2026 heute live im TV und Stream: Wer überträgt die Spiele kostenlos?

WM 2026 heute live im TV und Stream Wer überträgt die Spiele kostenlos?

Welche Sender übertragen die Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heute live im TV? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Stream verfolgen?
Von Florian Huth
Tour de France: Evenepoel und Lipowitz – wie gut funktioniert die neue Doppelspitze?

Tour de France Evenepoel und Lipowitz – wie gut funktioniert die neue Doppelspitze?

Bei der Tour de France setzt das Radteam Red Bull-Bora-hansgrohe erneut auf zwei gleichberechtigte Führungskräfte – trotz der negativen Erfahrungen von 2025.
Von Jochen Klingovsky
Frisch Auf Göppingen: So sieht das Vorbereitungsprogramm aus

Frisch Auf Göppingen So sieht das Vorbereitungsprogramm aus

Der Handball-Bundesligist startet am 15. Juli mit nur einem Neuzugang wieder mit dem Training. Wir präsentieren das Vorbereitungsprogramm.
Von Jürgen Frey
Fußball-WM 2026: Die Generation der Superstars bittet zum letzten Tanz

Fußball-WM 2026 Die Generation der Superstars bittet zum letzten Tanz

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer, Luka Modric: Vier Ausnahmefußballer, die ihren Sport geprägt haben, bestreiten ihre letzte WM.
Von Jochen Klingovsky
Kampfsport in Berlin: MMA-Queen Alina Dalaslan setzt ihre Erfolgsserie fort

Kampfsport in Berlin MMA-Queen Alina Dalaslan setzt ihre Erfolgsserie fort

Sechster Sieg im sechsten Profikampf: Alina Dalaslan hat bei ihrem Duell in Berlin gegen die Brasilianerin Djulia Ariana nichts anbrennen lassen.
Von Henning Jochum
WM 2026 heute live im TV und Stream: Wer zeigt die Spiele kostenlos?

WM 2026 heute live im TV und Stream Wer zeigt die Spiele live und gratis im TV und Stream?

Welche Sender übertragen die Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heute live im TV? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Stream verfolgen?
Von Florian Huth
Ex-Bundesliga-Profi: WM geht vor – Norwegen-Spieler verfolgt Geburt seines ersten Kindes per Facetime

Ex-Bundesliga-Profi WM geht vor – Norwegen-Spieler verfolgt Geburt seines ersten Kindes per Facetime

Er betont, die Situation im Vorfeld mit seiner Partnerin besprochen zu haben.
Von SID
WM-Aus der Türkei: Türkische Medien reagieren fassungslos: „Für uns bricht Welt zusammen“

WM-Aus der Türkei Türkische Medien reagieren fassungslos: „Für uns bricht Welt zusammen“

Null Tore, null Punkte, vorzeitiges Aus nach zwei Spielen: Die Türkei erlebt bei der ersten WM-Teilnahme seit 2002 ein Desaster. So reagieren internationale Medien.
Weitere Artikel zu Boxen Köln
 
 