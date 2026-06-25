Boxen: Simon Zachenhuber geht in die Offensive

Manche Niederlagen tun auch dann noch weh, wenn der körperliche Schmerz längst vergessen ist. Anfang April verlor Boxer Simon Zachenhuber (28), der seit neun Jahren in Stuttgart lebt und trainiert, erstmals einen Kampf – in London, nach sechs Runden gegen den Briten Pawel August. Seither lässt den Supermittelgewichtler (bis 76,2 Kilo) die Erinnerung an den unnötigen Verlust seiner bis dahin makellosen Bilanz nicht mehr los. Weshalb er nun eine ungewöhnliche Herausforderung annimmt.

Armin Ajrulai hat sich eher in den sozialen Medien als im Boxring einen Namen gemacht, und zuletzt auch ein paar freche Sprüche in Richtung Simon Zachenhuber losgelassen. Verbunden mit der Aufforderung, doch gegen ihn anzutreten. Das passte dem Niederbayern, der 2022 Deutschlands Boxer des Jahres war, ganz gut in den Plan. Terminlich, aber auch gedanklich. „Natürlich geht es auch darum, die Niederlage gegen Pawel August möglichst schnell abzuschütteln“, sagt Simon Zachenhuber, „zumal ich ein Kämpfer bin, der aktiv sein will. Ich darf keinen Rost ansetzen.“

Simon Zachenhuber: Niederlage verboten

Das Duell gegen Armin Ajrulai steigt an diesem Samstag in Köln, Simon Zachenhuber ist der klare Favorit. Er steht aber auch unter Druck. „Er hat stark trainiert, ist gut drauf“, sagt Conny Mittermeier, der Coach des Supermittelgewichtlers, „in seiner Situation darf er keinesfalls verlieren.“ Das weiß auch Simon Zachenhuber. „Von nun an“, erklärt er, „muss ich sie alle weghauen.“ Weshalb er zuletzt an seinem Stil gearbeitet hat, er will künftig aggressiver und offensiver boxen: „Meine erste Niederlage nach zuvor 28 Siegen hat etwas verändert – sie hat mich noch härter gemacht.“

Dass der Kampf in Köln zeitgleich mit dem Auftritt von Ardian Krasniqi stattfindet, der am Samstag in der MHP-Arena in Ludwigsburg auf den Kroaten Vinko Zadro trifft, ist laut Simon Zachenhuber Zufall. Die beiden Boxer aus Stuttgart und Rottweil haben sich zuletzt immer wieder verbal beharkt, nach Zachenhubers Niederlage meinte Krasniqi zu einem etwaigen Duell: „Dieser Kampf ist kein Thema mehr. Seine erste Pleite wirft ihn weit zurück, er muss jetzt von vorne anfangen.“ Nun setzt Zachenhuber zum Konter an. „Schade, dass es am Samstag nicht gegen Ardian Krasniqi geht“, sagt er, „dass ich zu schlecht für ihn bin, ist absolut lächerlich. Wenn es so wäre, könnte er ja gegen mich antreten – aber er hat die Hosen voll.“ Fortsetzung? Folgt!