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Boxen Simon Zachenhuber schlägt zu

Boxen: Simon Zachenhuber schlägt zu
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Simon Zachenhuber fühlt sich stark: „Ich bin noch da!“ Foto: IMAGO/speedshot

Der Supermittelgewichtler, der in Stuttgart lebt und trainiert, hat gegen Armin Ajrulai keine Probleme – und freut sich selbst über seine nun offensivere Herangehensweise.

Sport: Jochen Klingovsky (jok)

Es gibt Kämpfe, die muss ein Boxer gewinnen. Nicht nur, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, sondern auch, um nicht vom Weg nach oben abzukommen oder diese Richtung wieder einzuschlagen. Eine solche Aufgabe hatte Simon Zachenhuber (28) – und sein Plan ging auf.

 

Der Supermittelgewichtler, der seit neun Jahren in Stuttgart lebt und trainiert, ließ sich von Armin Ajrulai herausfordern. Weil er nach der ersten Niederlage seiner Karriere im April in London gegen den Briten Pawel August unbedingt möglichst schnell in den Ring zurück wollte, fand das Duell nun am Samstag in Köln statt, und anschließend sagte Simon Zachenhuber zufrieden: „Ich habe gezeigt, dass ich noch da bin. Jetzt geht es wieder aufwärts.“

Simon Zachenhuber will künftig offensiver boxen

Der Niederbayer dominierte den Kampf gegen Armin Ajrulai eindeutig, schlug seinen Kontrahenten in der vierten Runde zu Boden. In der Pause vor der fünften Runde warf die Ajrulai-Ecke das Handtuch. „Ich habe mit absoluter Dominanz gewonnen. Es gab nie einen Zweifel daran, wer siegen würde“, sagte Zachenhuber, der seine Herangehensweise verändert hat, künftig aggressiver und offensiver auftreten will. „Dieser Plan ist aufgegangen. Wir erleben jetzt einen neuen Simon“, sagte er über sich selbst, und auch Trainer Conny Mittermeier war mit dem Auftreten seines Athleten zufrieden: „Wer in die Weltklasse will, der muss in seinen Kämpfen von Anfang an Druck machen und zeigen, wie hart er ist. Mit schönem Boxen ist nichts zu holen. Um große Gegner zu bezwingen, muss man selbst Initiative zeigen und aktiv sein. Erst lange abzuwarten, das bringt nichts.“

Armin Ajrulai, den Simon Zachenhuber schlagen musste, hat es zu spüren bekommen.

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