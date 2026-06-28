Boxen Simon Zachenhuber schlägt zu
Der Supermittelgewichtler, der in Stuttgart lebt und trainiert, hat gegen Armin Ajrulai keine Probleme – und freut sich selbst über seine nun offensivere Herangehensweise.
Der Supermittelgewichtler, der in Stuttgart lebt und trainiert, hat gegen Armin Ajrulai keine Probleme – und freut sich selbst über seine nun offensivere Herangehensweise.
Es gibt Kämpfe, die muss ein Boxer gewinnen. Nicht nur, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, sondern auch, um nicht vom Weg nach oben abzukommen oder diese Richtung wieder einzuschlagen. Eine solche Aufgabe hatte Simon Zachenhuber (28) – und sein Plan ging auf.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bekommt es die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase mit Ecuador zu tun. Doch wo wird die Partie live übertragen? Welcher Sender zeigt das Spiel im TV und gibt es die Begegnung auch im kostenlosen Livestream zu sehen?