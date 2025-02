Konsumentenorganisationen auf dem Balkan rufen zum Boykott wegen steigender Preise auf. Viele Menschen machen mit – und erste Unternehmen lenken ein.

Thomas Roser 03.02.2025 - 17:25 Uhr

Der im Januar in Kroatien begonnene Käuferaufstand gegen überzogene Lebensmittelpreise zieht in Südosteuropa immer größere Kreise. Am Freitag riefen auch in den ex-jugoslawischen Nachbarstaaten Konsumentenschutzorganisationen zum Boykott von Super- und Drogeriemarktketten auf.