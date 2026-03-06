Wie könnte man das Verkehrschaos in und um Leonberg nach der Sperrung der Engelbergtunnel-Weströhre abmildern? Viele hätten da eine Idee. Die wird jedoch nicht Realität werden.

Marius Venturini 06.03.2026 - 18:59 Uhr

Die Weströhre des Engelbergtunnels bei Leonberg wird nach dem folgenschweren Brand eines Sattelzug-Aufliegers noch mehrere Wochen gesperrt bleiben müssen. Das führt – und führte bereits – zu einem enormen Verkehrsaufkommen in der Leonberger Kernstadt sowie auf der Umleitungsstrecke durch die Teilorte Gebersheim und Höfingen. Bis nach Heimerdingen und weitere Strohgäugemeinden wirken sich die Einschränkungen aus.