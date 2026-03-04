Der folgenschwere Brand eines Sattelzug-Aufliegers im Engelbergtunnel löst viele Reaktionen aus – auch in den sozialen Netzwerken. Viele Menschen sind besorgt, manche wütend.
04.03.2026 - 13:42 Uhr
Der Brand eines Lkw-Anhängers im Engelbergtunnel am Dienstag beschäftigt die Menschen in der Region Stuttgart. Auch in den sozialen Medien ist das verheerende und folgenschwere Feuer, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, das beherrschende Thema. Recht emotional fallen entsprechend zahlreiche Kommentare aus.