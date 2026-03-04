Der Brand im Engelbergtunnel bei Leonberg hat massive Schäden hinterlassen. Freigegeben wird die Röhre erst nach der Reparatur der nötigen Sicherheitstechnik – und das dauert noch.
04.03.2026 - 16:55 Uhr
Dass der Schaden massiv ist, war bereits am Abend nach dem verheerenden Brand im Engelbergtunnel bei Leonberg am Dienstag klar. Rund 24 Stunden nach dem Feuer am Nordportal des Tunnels, bei dem der Anhänger eines Lkws vollständig ausbrannte, hat die für den Streckenabschnitt zuständige Autobahn GmbH die Schäden noch einmal konkretisiert.