Nach der vermuteten Brandstiftung in Unterkunft in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim wurde ein Sicherheitsdienst beauftragt. Weitere Schritte sollen folgen.
29.11.2025 - 12:00 Uhr
Geborstene Scheiben, zerstörte Seitenwände, verkohltes Mobiliar: Nach dem Feuer am 13. November sieht es in der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim chaotisch aus. Doch die vermutete Brandstiftung ist nur der Gipfel der Eskalation. Immer wieder muss die Polizei zu dem Containerstandort ausrücken. Jetzt will die Stadt hart durchgreifen und zieht Konsequenzen.