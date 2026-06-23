Die Feuerwehr versucht am Dienstagmittag von mehreren Seiten, den Brand zu löschen. Ziel ist es, den Festsaal und den kleinen Saal zu retten.

Schon von weitem ist der Rauch zu erkennen: Die Filderhalle, das Leinfelder Veranstaltungs- und Kongresszentrum mit mehreren Sälen, steht am Dienstagmittag in Flammen. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften ist an der Bahnhofstraße unterwegs. Das Gebiet rund um die Halle ist abgesperrt. Um 14 Uhr versucht die Feuerwehr, die Flammen von mehreren Seiten aus in den Griff zu bekommen. Baggerfahrer reißen mit den Schaufeln ihrer Fahrzeuge das Blechdach über dem Foyer der Halle ein. „Das Dach soll geöffnet werden, die Fassade wird abgetragen, damit wir auch an die Glutnester gelangen können“, sagt Carsten Ruick, der Pressesprecher der Feuerwehr in Leinfelden-Echterdingen unserer Zeitung. Die darunter liegende Holzkonstruktion sollte so Stück für Stück gelöscht werden.

„Unser Ziel ist es, den kleinen und den großen Saal zu halten“, erklärt er. Für das Foyer der Halle sehe es eher schlecht aus. Er spricht von einem „ausgedehnten Brand“, dessen Ursache noch unklar ist. Und sagt: „Das ist keine alltägliche Situation für uns“. Ruick geht davon aus, dass die Feuerwehr noch bis zum Abend im Einsatz sein wird. Und viele tausend Liter Wasser verbrauchen wird.

Die Feuerwehr versucht am Dienstagmittag von mehrenen Zeiten den Brand in Griff zu bekommen. Foto: Natalie Kanter

„Um 11 Uhr ging es los“, sagt eine Frau, die in der benachbarten Ludwig-Uhland-Schule arbeitet, ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen will. „Zuerst hat man nur Rauch gesehen“, sagt sie. „Dann kamen die Flammen.“ Die Feuerwehr ist laut Carsten Ruick gegen 11.30 Uhr alarmiert worden. Um 14 Uhr sind 90 Einsatzkräfte und 17 Fahrzeuge im Einsatz. Sämtliche Frauen und Männer aller Feuerwehrabteilungen der Stadt haben sich auf den Weg zur Filderhalle gemacht, um zu retten, was zu retten geht. „Komplett im Ehrenamt“, betont Ruick. Unterstützt werden sie unter anderem vom Technischen Hilfswerk und der Drohnengruppe der Feuerwehr Kirchheim, die „uns wichtige Luftaufnahmen liefert“. Filderstadt lieferte unter anderem eine Drehleiter.

Oberbürgermeister Otto Ruppaner ist fassungslos

Bürgermeister Benjamin Dihm und Oberbürgermeister Otto Ruppaner stehen fassungslos an diesem Dienstagmittag an der Leinfelder Bahnhofstraße - mit Blick auf die brennende Halle. „Mannomann“, entfährt es Ruppaner, er schüttelt den Kopf. „Das ist schon eine schockierende Sache, dass die Filderhalle jetzt brennt“, sagt er. „Eigentlich wollten wir sie im September wiedereröffnen.“ Zur Erinnerung: Seit Februar war die Filderhalle – mit Ausnahme des Panoramasaals – geschlossen gewesen. Sie sollte großflächig saniert, erneuert, umgebaut werden. Unklar ist freilich noch, was dieser Brand nun für diese Bauarbeiten bedeutet.

Im relativ neuen Panoramasaal, der an den Leinfeldener Stadtgarten grenzt, habe an diesem Vormittag eine Veranstaltung stattgefunden, berichtet Ruppaner noch. Die Menschen mussten den Saal verlassen, sie wurden offenbar im benachbarten Biergarten im Empfang genommen. „Der Schwabengarten hat dankenswerterweise das Catering übernommen“, sagt der Oberbürgermeister. Später mussten auch alle, die in der Tiefgarage geparkt hatten, ihr Fahrzeug raus aus der Garage fahren.

Zur besseren Koordination wurde die Einsatzstelle in drei Abschnitte aufgeteilt, teilt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit. Drei Personen, davon zwei Feuerwehrangehörige, erlitten leichte Verletzungen. Schon jetzt zeichne sich ein Schaden in Millionenhöhe ab, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmittag Medienvertretern. Die Polizei gab derweil eine Warnung an die Bevölkerung heraus. Wegen der starken Rauchentwicklung sollte man Türen und Fenster geschlossen halten.