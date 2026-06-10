Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand in dem Umspannwerk absichtlich gelegt wurde – die Folgen sind drastisch. Die Polizei bittet nun um Hilfe aus der Bevölkerung.
10.06.2026 - 10:19 Uhr
Nach dem Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen in der Nacht auf Montag bitten die Ermittler nun ausdrücklich um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach den bisherigen Ermittlungen gehen das Staatsschutzzentrum bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg davon aus, dass das Feuer im Umspannwerk „Reutlingen-West“ absichtlich gelegt wurde. In der Folge waren rund 40.000 Menschen ohne Strom.