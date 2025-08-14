Seit Wochen müssen die Botnangerinnen und Botnanger auf ihren Edeka an der Griegstraße verzichten. Doch nun rückt die Wiedereröffnung näher.

Torsten Ströbele 14.08.2025 - 08:50 Uhr

Der Edeka an der Griegstraße in Stuttgart-Botnang hat immer noch geschlossen. Für die Botnangerinnen und Botnanger sowie das ganze Quartier rund um den Kuckucksbrunnen ist das ein großer Verlust. Die Filiale mitten im Ortszentrum wird vermisst. Die Frequenz und Kundschaft des Edeka fehlt. Wie lange soll dieser Zustand noch Bestand haben? „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Wiedereröffnung. Derzeit laufen Arbeiten zur Trocknung von Boden und Wänden“, heißt es bei Edeka auf Nachfrage. Mehr Informationen sind zunächst aus der Presseabteilung nicht zu erhalten.