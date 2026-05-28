Am Wochenende brennt ein Haus in Waiblingen. Eine vierköpfige Familie verliert Besitz, Zuhause und Erinnerungen – eine Spendenkampagne findet rege Unterstützung.
28.05.2026 - 13:18 Uhr
„Zuerst hat es sich angehört, als würde es regnen“, erinnert sich Axel Nägele. Doch das Geräusch, das ihn und seine Frau in der Nacht auf Samstag weckte, war etwas anderes. Ihr Haus in Waiblingen-Bittenfeld (Rems-Murr-Kreis) brannte – das Ehepaar, die siebenjährige Tochter und die 67 Jahre alte Schwiegermutter konnten sich gerade noch retten. Jetzt wissen Nägele und seine Frau Naemi nicht, wie es weitergehen soll.