Rauchschwaden liegen am Montagabend über der Friedrichswahl bei Stuttgart-Zuffenhausen. Auf einem Grundstück brannte eine Gartenhütte.

Robert Korell 29.06.2026 - 20:36 Uhr

Bei einem Brand am späten Nachmittag ist am Montag in Stuttgart-Zuffenhausen eine Gartenhütte zerstört worden. Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage sagt, seien dabei aber keine Personen zu Schaden gekommen.