Weil der Strom weg ist, wird in einigen Supermärkten in Reutlingen und Umgebung die Kühlkette unterbrochen. Einige Märkte haben auch vorgesorgt. Nachgefragt bei betroffenen Betrieben.
10.06.2026 - 16:11 Uhr
Der Schaden nach dem Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen in der Nacht zum Montag ist beträchtlich. Ersten Schätzungen nach geht er in die Millionen. Der Großteil dürfte für die Reparaturen am Stromnetz anfallen, aber auch Betriebe gehören zu den Geschädigten. Betroffen waren von dem Stromausfall auch Läden und Betriebe, die mit verderblichen Lebensmitteln zu tun haben.