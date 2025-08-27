In einem Brief an EU-Präsidentin Ursula von der Leyen fordern die Verbandschefs Ola Källenius (Mercedes) und Matthias Zink (Schaeffler) grundlegende Korrekturen beim Klimaschutz.
Die europäische Autoindustrie stemmt sich in einem Brandbrief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gegen die Klimaschutzvorgaben der EU. „Wir sind frustriert über das Fehlen eines ganzheitlichen und pragmatischen politischen Plans für den Wandel der Automobilindustrie“, schreiben Mercedes-Chef Ola Källenius und Matthias Zink, Chef der Antriebssparte bei Schaeffler, in ihren Funktionen als Präsidenten der europäischen Verbände der Autohersteller (Acea) und Zulieferer (Clepa).