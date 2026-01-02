 
  Stuttgart

Brandkatastrophe Crans-Montana Touristin aus Stuttgart: „Sind bestürzt über das Unglück“

Im Ort Crans ist die Umgebung rund um die abgebrannte Bar abgesperrt worden. Der Bus, der die Skigäste auf die Pisten fährt, wird um den Ortskern herum geleitet. Foto: AFP

Bei der Katastrophe in dem Skiort Crans-Montana sind rund 40 Menschen ums Leben gekommen. Eine Touristin aus Stuttgart erzählt, wie sich das Unglück auf den Ort auswirkt.

Regine Warth (wa)

The show must go on – der Skizirkus von Crans-Montana lässt sich von der Katastrophe der Silvesternacht auch am Neujahrstag nicht aufhalten. Die Lifte laufen, zumindest vom Teilort Montana aus, wo Christina Lutz gerade mit Familie wie schon zu den vergangenen Jahreswechseln Urlaub macht. Sie selbst ist mit ihrem Kind ebenfalls wieder auf die Pisten gegangen – allerdings mit gemischten Gefühlen: „Natürlich sind wir bestürzt über das Unglück“, sagt die Stuttgarterin. „Aber wir selbst haben keinerlei Bezug zu der Bar und kennen auch niemanden persönlich, der dort in der Silvesternacht zu Gast war.“

 

Als das Feuer in der Bar „Le Constellation“ im Teilort Crans gegen 1.30 Uhr ausgebrochen ist, hat die Familie Lutz in ihrer Ferienwohnung in Montana schon geschlafen. „Die Rettungshubschrauber und den Einsatz der Rettungskräfte – all das haben wir überhaupt nicht mitbekommen“, sagt Christina Lutz.

Im Ort selbst ist inzwischen die Umgebung rund um die abgebrannte Bar abgesperrt worden. Der Bus, der die Skigäste auf die Pisten fährt, werde um den Ortskern herum geleitet, berichtet Lutz. Auch auf den Pisten selbst sei am Neujahrstag wenig los gewesen: „Vielleicht wegen des Unglücks, vielleicht aber auch, weil der Lift, der die Skigebiete von Crans und Montana miteinander verbindet, am Neujahrstag außer Betrieb gewesen ist.“ Auch in den Bars gehe es ruhig zu: „Viele haben aus Solidarität und Respekt vor dem Unglück ihren Betrieb eingestellt.“ Kollektiv wird nun in dem Skiort das schreckliche Geschehen verarbeitet.

