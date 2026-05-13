Der Basketballer Brandon Clarke ist im Alter von 29 Jahren gestorben. Der US-Amerikaner spielte bis zuletzt in der NBA für die Memphis Grizzlies.
13.05.2026 - 06:34 Uhr
Die Basketballwelt trauert um NBA-Profi Brandon Clarke. Der US-Amerikaner starb im Alter von 29 Jahren, wie sein bisheriges Team, die Memphis Grizzlies, und seine Agentur „Priority Sports“ bekanntgaben. Die Todesursache wurde nicht veröffentlicht. Wie die Polizei von Los Angeles dem Sender ABC News bestätigte, gibt es Hinweise auf eine mögliche Drogenüberdosis. So seien bei der Leiche Betäubungsmittel gefunden worden, Hinweise auf ein Verbrechen lägen nicht vor.