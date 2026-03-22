Ein Passant bemerkt in der Nacht auf Samstag einen Brand auf dem Gelände der Berkenschule in Holzgerlingen. Die Flammen greifen auch auf die Außenfassade der Schule über.

Veronika Andreas 22.03.2026 - 09:39 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag musste die Feuerwehr zum Berken-Schulzentrum nach Holzgerlingen ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Passant gegen 0.30 Uhr bemerkt, dass mehrere Müllcontainer im Außenbereich des Schulzentrums in Flammen standen. Er verständigte daraufhin sofort die Feuerwehr.