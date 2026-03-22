Ein Passant bemerkt in der Nacht auf Samstag einen Brand auf dem Gelände der Berkenschule in Holzgerlingen. Die Flammen greifen auch auf die Außenfassade der Schule über.

Böblingen: Veronika Andreas (va)

In der Nacht von Freitag auf Samstag musste die Feuerwehr zum Berken-Schulzentrum nach Holzgerlingen ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Passant gegen 0.30 Uhr bemerkt, dass mehrere Müllcontainer im Außenbereich des Schulzentrums in Flammen standen. Er verständigte daraufhin sofort die Feuerwehr.

 

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits mehrere Müllcontainer in Vollbrand. Das Feuer konnte jedoch zügig von der Feuerwehr gelöscht werden . Durch den Brand wurde auch die Außenfassade des angrenzenden Schulzentrums in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut der Polizei auf rund 2000 Euro. Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter laufen.

Zeugen gesucht: Hinweise zur Brandstiftung in Holzgerlingen

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen beim Berken-Schulzentrum gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031/132500 in Verbindung zu setzen.