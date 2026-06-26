In Kuppingen haben Unbekannte einen Sack Brennholz auf einem Privatgrundstück angezündet. Die Polizei sucht Zeugen.

Eddie Langner 26.06.2026 - 15:29 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag im Herrenberger Stadtteil Kuppingen (Landkreis Böblingen) gegen 2.30 Uhr auf einem Grundstück in der Oberjesinger Straße einen Sack Brennholz in Brand gesetzt. Wie die Polizei berichtet, entdeckte ein Zeuge das Feuer und löschte es mit einem Gartenschlauch. Der Sachschaden ist mit rund 100 Euro gering. Mit Blick auf die anhaltende Hitze und Trockenheit hätte ein unbeaufsichtigtes Feuer aber vermutlich immensen Schaden anrichten können.