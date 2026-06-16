Eine Woche hat es in Kellergeschossen gebrannt, musste die Feuerwehr im Großaufgebot ausrücken, gab es zwei Verletzte und einen Schaden von mehr als 100.000 Euro – doch nun ist die Brandstifter-Serie im Stuttgarter Süden offenbar aufgeklärt. Die Polizei hat nach dem jüngsten Fall am frühen Sonntagmorgen einen Tatverdächtigen festgenommen. Der ist allerdings nicht strafmündig – nach Informationen unserer Zeitung ist er erst 13 Jahre alt.

Die Brände seit 6. Juni haben nicht nur Feuerwehr und Polizei in Atem gehalten. „Wir Anwohner sind extrem verunsichert und verängstigt“, sagt eine Betroffene. Einige Bewohner aus dem Bereich der Lehenstraße, Strohberg und Heusteigstraße stellen sich die Frage, wie sie sich vor noch schlimmeren Folgen schützen können. „Die Hausverwaltung hält sich sehr zurück“, beklagt eine Bewohnerin.

Spekuliert wurde viel im Quartier. Ob der Täter selbst hier wohnt – weil man bei den ersten drei Bränden wohl einen Schlüssel zum Haus gebraucht hätte? Ist es ein zwangsgeräumter Ex-Bewohner einer Sozialwohnung? Es gebe „leider auch sehr unangenehme Mitbewohner“, heißt es. Regelmäßig Streits, ein massives Müllproblem, Schrott und wilde Sperrmüllstapel, manche Respektlosigkeiten sogar auch von Kindern. „Die Gesamtlage ist aufgewühlt, verunsichert und misstrauisch“, erzählt eine Hausbewohnerin.

Am Sonntag gerät der Junge schnell ins Visier

Die Brandermittler der Kriminalpolizei wissen nun aber mehr, wie Polizeisprecher Stephan Widmann auf Anfrage bestätigt. Man habe einen Tatverdächtigen ermittelt, „und er dürfte auch für sämtliche Brände verantwortlich sein“. Freilich ist das mit der Verantwortung etwas relativ: Derjenige, der da Feuer gelegt haben soll, ist erst 13 Jahre alt.

Am Sonntag gegen 4.45 Uhr hatte es noch einmal Aufregung in der Lehenstraße gegeben. Zwei Mülltonnen brannten lichterloh, mehrere Anwohner mussten vorsorglich raus aus ihren Wohnungen. Es gab wieder mehrere Tausend Euro Schaden. Die Polizei entdeckte bei ihrer Fahndung den 13-Jährigen in der Nähe. Dabei zeigte sich, dass er offenbar auch mit den anderen Bränden in Verbindung steht. Er soll nach Informationen unserer Zeitung ebenfalls in dem Quartier wohnen. Dazu machte der Polizeisprecher jedoch keine Angaben.

Einsatzkräfte der Feuerwehr dringen unter Atemschutz zu einem Kellerbrand im Quartier Lehen im Stuttgarter Süden vor. Foto: SDMG / Kaczor

Die Brände jedoch sind mehr als nur ein Dummejungenstreich. Vor allem der giftige Qualm, der durch die Gebäudekomplexe zog, war höchst gefährlich. Beim ersten Fall, am Samstag, 6. Juni, um 22.25 Uhr, musste ein Zwölfjähriger mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Fünf weitere Personen wurden ambulant untersucht. Im Keller des neungeschossigen Wohn- und Geschäftshauses an der Straße Strohberg war Feuer gelegt worden. Der Treppenraum war verraucht, den Bewohnern der Fluchtweg versperrt. Zwei Löschzüge der Feuerwehr waren im Einsatz, um die Lage zu entschärfen. Der Schaden: etwa 10.000 Euro.

Bereits am nächsten Tag, am 7. Juni, brannte es erneut – diesmal um 13.20 Uhr im Keller eines Gebäudekomplexes an der Heusteigstraße. Erneut gab es erhöhte Alarmstufe mit zwei Löschzügen, erneut dramatische Szenen. 200 Bewohner mussten wegen des dichten Rauchs ihre Wohnungen verlassen, eine Frau kam leicht verletzt vorsorglich ins Krankenhaus. Fünf Bewohner wurden unter sogenannten Fluchthauben aus dem Gebäude gebracht. Nach der Brandbekämpfung musste die Stromversorgung unterbrochen werden, ein Gebäude war zunächst nicht bewohnbar. Der Schaden: etwa 100.000 Euro.

Das Motiv ist noch unklar

Gleich zwei Brände zeitgleich schien es am Dienstag, 9. Juni, zu geben, als es um 11.20 Uhr im Bereich Strohberg und Filderstraße in einem Wohn- und Geschäftshaus im Keller brannte – und außerdem Rauch aus dem Untergeschoss eines Supermarkts an der Heusteigstraße drang. Eine Person und zwei Katzen wurden mit der Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. In den Katakomben stellten zwei Atemtrupps fest, dass beide Alarme von demselben Brand herrührten. Der geschätzte Schaden: Tausende Euro.

Dann wechselten die Tatorte vom Keller hinauf zu Müllcontainerunterständen. Am Donnerstag, 11. Juni, brannte es gegen 20.20 Uhr in der Lehenstraße. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die nahe Hausfassade verhindern. Dazu war ein Löschzug ausgerückt. Schaden: 3000 Euro. Am Sonntag schließlich die nächste Brandstiftung an derselben Stelle, frühmorgens um 4.45 Uhr. Für den jungen Tatverdächtigen sollte es die letzte sein. Das Motiv ist noch unklar. Nach der Anzeigenaufnahme wurde er „einer Erziehungsberechtigten übergeben“, so Widmann. Wegen des Kinder- und Jugendschutzes sind Ermittlungsbehörden mit Auskünften grundsätzlich zurückhaltend.