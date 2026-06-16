Brandstiftungen in Stuttgart-Süd Er ist erst 13: Tatverdächtiger nach Brandserie gefasst
Nach fünf Bränden binnen einer Woche sind die Anwohner im Quartier Lehen verunsichert und verängstigt - nun meldet die Polizei aber einen Ermittlungserfolg.
Nach fünf Bränden binnen einer Woche sind die Anwohner im Quartier Lehen verunsichert und verängstigt - nun meldet die Polizei aber einen Ermittlungserfolg.
Eine Woche hat es in Kellergeschossen gebrannt, musste die Feuerwehr im Großaufgebot ausrücken, gab es zwei Verletzte und einen Schaden von mehr als 100.000 Euro – doch nun ist die Brandstifter-Serie im Stuttgarter Süden offenbar aufgeklärt. Die Polizei hat nach dem jüngsten Fall am frühen Sonntagmorgen einen Tatverdächtigen festgenommen. Der ist allerdings nicht strafmündig – nach Informationen unserer Zeitung ist er erst 13 Jahre alt.