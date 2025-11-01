Die Brauerei Eichbaum kämpft nach Umsatzeinbrüchen ums Überleben. Wie der Sanierungsplan in Eigenverwaltung aussehen soll und warum der Verkauf von Karamalz nicht reichte.
01.11.2025 - 09:54 Uhr
Nach der Insolvenz der Privatbrauerei Eichbaum in Mannheim zeigt sich der Rechtsanwalt und vorläufige Sachwalter Thomas Oberle zuversichtlich, das Traditionsunternehmen am Leben halten zu können. Oberle sagte, die Pläne des Unternehmens für eine Sanierung im eigenverwalteten Insolvenzverfahren seien plausibel und nachvollziehbar.