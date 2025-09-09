Drei junge Männer stellen in Stuttgart-Vaihingen eine Brauerei auf die Beine: „Birkenwäldle“ heißt ihr Bier. Wie es dazu kam – und welche Rolle Donald Trump spielte.
Es ist lange her, dass zuletzt in Stuttgart-Vaihingen Bier gebraut worden ist. Dem einen oder anderen ist es noch gut in Erinnerung, als es statt der heutigen Schwabengalerie an der Hauptstraße das Produktionszentrum von Schwaben Bräu gab, wo das flüssige Gold hergestellt wurde. Jetzt wird direkt neben der Alten Kelter am Kelterberg nicht Wein gekeltert, sondern Gerstensaft gebraut: „Birkenwäldle“ heißt das neue Bier, made in Vaihingen. Dahinter stecken drei Köpfe: Pierre Schanzenbach, sein Bruder Patrick und Vincenzo Bortolussi. „Vincenzo hatte die Idee“, erzählt Patrick (33), „wollte aber zuerst Schnaps machen.“ Mit einem Hobbybrauer-Geschenkset habe es dann angefangen. „Die Brauart hat uns interessiert, die Prozesse und Vorgänge beim Brauen.“