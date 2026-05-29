Nun schlagen auch Schweizer Verkehrsexperten Alarm, da am 30. Mai ein massiver Ausweichverkehr über die Gotthard- und San-Bernardino-Route droht.
29.05.2026 - 11:05 Uhr
Wer am kommenden Wochenende den Weg über die Alpen sucht, braucht extrem starke Nerven. Der Grund dafür ist eine bewilligte Großdemonstration im Tiroler Wipptal, welche die Brennerautobahn A13 am Samstag, den 30. Mai, von 11:00 bis 19:00 Uhr in beiden Richtungen komplett lahmlegt. Weitere Proteste sollen demnächst am Fernpass folgen.