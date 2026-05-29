Der Brenner zwischen Österreich und Italien ist am Samstag blockiert. Das hat Folgen für den Verkehr bis nach Baden-Württemberg. Schon heute kann es Probleme geben.

Staus während der Pfingstferien sind schon lange üblich. Urlauber und Lastwagen sind auf den Straßen unterwegs. Am Samstag wird eine Sperrung der stark frequentierten Brenner-Autobahn viele Urlauber aus Baden-Württemberg vor eine Entscheidung stellen: Verschieben sie ihre Reise oder akzeptieren sie lange Wartezeiten? Das ist aber noch nicht alles, denn demnächst soll auch noch der Fernpass blockiert werden. Jedes Mal stellt sich dann auch die Frage nach möglichen Ausweichrouten für den Alpen-Transit.

„Es wird nicht schön, wenn man an dem Tag unterwegs ist“, sagt Julian Häußler vom ADAC Württemberg zur Situation an diesem Wochenende. „Wer es an diesem Tag nicht bis 11.00 Uhr über den Brenner schafft, geht das Risiko ein, bis in den späten Abend hinein auf der Autobahn stehen zu müssen.“ Der ADAC könne nur raten, die Fahrt möglichst auf Montag oder Dienstag zu verschieben.

Auch auf den Alternativrouten kann es Probleme geben. Foto: dpa

Brenner-Stau bis nach Baden-Württemberg?

Die Auswirkungen der Sperre werden laut ADAC auch auf den Autobahnen in Baden-Württemberg zu spüren sein. Probleme erwarten die Verkehrsexperten bereits am Tag zuvor. Ab Mittag sei mit dichtem Verkehr und langen Staus bis in die Abendstunden zu rechnen. „Viele Menschen könnten ihre für Samstag geplante Reise vorziehen und die Situation zusätzlich verschärfen“, sagte der ADAC-Sprecher.

Dichter Verkehr auf A5, A8, A81, A7 und A96

Da viele Autofahrer am Tag vor der Sperrung und am Samstag Ausweichrouten nutzen würden, seien im Südwesten vor allem die A5 im Abschnitt Karlsruhe bis Basel, die A81 von Stuttgart Richtung Singen und die A8 zwischen Stuttgart und Ulm betroffen. In Bayern sind die A7 und die A96 Richtung Vorarlberg und weiter zum Reschenpass stark betroffen.

Auch das Land Tirol sowie der Betreiber der Brenner-Autobahn raten, die betroffene Region am Tag der Sperrung großräumig zu umfahren und auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten.

Verkehrsbelastung am Brenner. Foto: Sven Hoppe/dpa

Grenzschließung durch Brenner-Protest

Die wichtigste Nord-Süd-Verbindung der Alpen ist wegen einer Demonstration in Österreich gesperrt. Initiiert hat den Protest der Bürgermeister der Gemeinde Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger. Grund ist die Verkehrsbelastung am Brenner: Die 15.000 Bewohner des Wipptals, von denen viele in unmittelbarer Nähe von Autobahn und Bundesstraße leben, leiden unter Lärm, Feinstaub und erheblichen Einschränkungen im Alltag durch häufige Staus auf allen Strecken.

Am Samstag ist für Autos und Motorräder bereits ab 10.30 Uhr kein Durchkommen mehr von Italien nach Österreich. Für Lastwagen gilt die Sperre bereits ab 7.00 Uhr. Von Österreich in Richtung Süden nach Italien gilt die Sperre wiederum von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Für Lastwagen schon ab 9.00 Uhr. Auch die parallelen Ausweichstrecken werden dichtgemacht.

Österreich reagiert mit Durchfahrtsbeschränkungen

Laut ADAC sind großräumige Umfahrungen ebenfalls sehr staugefährdet. Genannt werden unter anderem Gotthard, San Bernardino und Reschenpass. Auch die Tauernroute dürfte keine entspannte Alternative sein, weil das Bundesland Salzburg am Samstag Abfahrtssperren entlang der A10 plant. Auch eine Grenzschließung für den Verkehr aus Deutschland oder Blockabfertigung behält sich Österreich vor.