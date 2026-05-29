Die Brenner-Sperrung sorgt für Verkehrschaos am Wochenende. Kann man die Staus umfahren?
29.05.2026 - 09:12 Uhr
Am Brenner droht am Samstag, 30. Mai, ein massives Verkehrschaos. Wegen einer Demo wird die Brennerautobahn A13 zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brennerpass von 11 bis 19 Uhr komplett gesperrt. Auch die parallele Brennerstraße B182 und die Ellbögener Straße L38 sind in diesem Zeitraum für den Durchgangsverkehr dicht. Ausgenommen ist nur Ziel- und Quellverkehr. Auch am 29. und 31. Mai ist mit einem massiven Verkehrsaufkommen zu rechnen.