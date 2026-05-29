Am Brenner droht am Samstag, 30. Mai, ein massives Verkehrschaos. Wegen einer Demo wird die Brennerautobahn A13 zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brennerpass von 11 bis 19 Uhr komplett gesperrt. Auch die parallele Brennerstraße B182 und die Ellbögener Straße L38 sind in diesem Zeitraum für den Durchgangsverkehr dicht. Ausgenommen ist nur Ziel- und Quellverkehr. Auch am 29. und 31. Mai ist mit einem massiven Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Auch auf italienischer Seite kommt der Verkehr zum Erliegen: Die A22 wird Richtung Norden ab der Mautstelle Sterzing von 10:30 bis 20 Uhr gesperrt. Bei starkem Stau kann die Sperre weiter nach Süden verlegt werden – etwa nach Brixen, Klausen oder Bozen. Für Lkw über 7,5 Tonnen gilt in Südtirol bereits ab 7 Uhr ein Fahrverbot.

Kann man die Brenner-Sperrung umfahren?

Eine direkte Umleitung gibt es nicht. Wer lediglich auf der Durchreise nach Italien, Kroatien oder zurück nach Deutschland ist, kann die Brennerroute tagsüber praktisch nicht nutzen. Auch ein Ausweichen über die umliegenden Landstraßen ist nicht vorgesehen. Die Behörden haben Kontrollen angekündigt; wer Ziel- oder Quellverkehr geltend macht, muss dies glaubhaft nachweisen können – etwa mit Buchungs-, Termin- oder Arbeitgeberbestätigung.

Mögliche Alternativen führen nur großräumig um Tirol herum. Je nach Start und Ziel kommen der Gotthard oder San Bernardino in der Schweiz, die Tauernroute, die Pyhrnautobahn, der Felbertauern oder der Reschenpass infrage. Staufrei dürfte jedoch keine dieser Varianten sein. Besonders die Tauern Autobahn A10 gilt ebenfalls als stark belastet, in Salzburg werden zusätzlich Abfahrtssperren verhängt. Auch der Reschenpass ist wegen Bauarbeiten nur eingeschränkt befahrbar.

Auch andere Reisetage in Betracht ziehen

Autofahrer sollten deshalb nicht nur eine andere Route, sondern möglichst auch einen anderen Reisetag wählen. ÖAMTC, ADAC und das Land Tirol raten dazu, die Durchfahrt durch Tirol am Samstag zu vermeiden oder zeitlich deutlich auszuweichen. Mit Staus ist außerdem bereits am Freitag und auch noch am Sonntag zu rechnen.

Wer dennoch fahren muss, sollte sehr große Zeitreserven einplanen, aktuelle Verkehrsmeldungen prüfen und ausreichend Getränke sowie Verpflegung mitnehmen. Für Urlauber mit Hotel- oder Ferienhausbuchung empfiehlt es sich, frühzeitig mit der Unterkunft zu klären, ob eine spätere oder frühere Anreise möglich ist.