Neue Hindernisse für Cellcentric-Pläne in Weilheim

Ein Bürger zweifelt die Rechtmäßigkeit des Gewerbegebiets Rosenloh in Weilheim an und hat eine Normenkontrollklage beim Verwaltungsgerichtshof eingereicht.

Kai Holoch 13.01.2025 - 12:04 Uhr

Mitte November ist Johannes Züfle noch optimistisch gewesen. Im Dezember, so verkündete der Weilheimer Bürgermeister damals im Gemeinderat, würden Weilheim (Kreis Esslingen) und Cellcentric einen Optionsvertrag für den Kauf eines großen Grundstücks unterzeichnen. Cellcentric, ein Joint Venture von Daimler Truck und Volvo, möchte bekanntlich im neuen Weilheimer Gewerbegebiet Rosenloh eine der größten Brennstoffzellen-Produktionsstätten in Europa bauen. Bis das Unternehmen damit beginnt, wird es zwar noch einige Jahre dauern: Erst Anfang der 2030-er Jahre soll es soweit sein. Aber bereits im laufenden Jahr sollten die Erschließungsarbeiten in dem 30 Hektar großen, zwischen der Autobahn A8 und Weilheim gelegenen Areal beginnen. Doch daraus wird nun wohl nichts werden.