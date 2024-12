Das Warten auf Weihnachten ging ohnehin dem Ende entgegen am Montagmittag – Leo Neugebauer und Niko Kappel durften einen Teil der Bescherung dennoch um einen Tag vorziehen. Im Pressehaus in Stuttgart-Möhringen bekam jeder des Duos eine Scheck überreicht – und eine frohe Kunde. Denn die Briefmarken mit den Porträtfotos der beiden kamen richtig gut an.

Im Vorfeld der Olympischen Spiele von Paris hatte die BW-Post wieder eine Kooperation mit fünf Sportlerinnen und Sportlern aus der Region. Nun, kurz vor den Feiertagen, wurde Bilanz gezogen. Rund 20 000 Paris-Briefmarken wurden verkauft – und zahlreiche auch für den Versand verwendet. Unter anderem von Leo Neugebauer.

Der Zehnkämpfer beantwortet Fanpost und Autogrammwünsche noch selbst – zusammen mit seiner Mutter. Und auf viele dieser Antwortschreiben klebten die beiden in den vergangenen Monaten die Neugebauer-Briefmarke. So war das Autogramm von Leo drin im Umschlag – und Leo außen drauf. „Das ist wirklich cool“, sagte der 24-Jährige, der derzeit auf Heimatbesuch ist, am Montag.

Der Leichtathlet hat zwar sein Studium an der Universität in Austin/USA beendet, wird aber für mindestens ein weiteres Jahr in Texas leben und trainieren. Nun aber ist er für ein paar Tage zurück in Leinfelden-Echterdingen, wo er aufgewachsen ist. An den Feiertagen geht es noch in die Nähe von Görlitz, von dort stammt Neugebauers Mutter, am Jahresende fliegt er nach Kamerun, der Heimat seines Vaters. Dazwischen ist der Modellathlet noch beim Live-Talk unserer Redaktion zu Gast – am Freitag bei der Reihe „Gespräche im Gottlieb“ (bereits ausgebucht).

Leo Neugebauer (li.) und Niko Kappel haben in Paris je Silber gewonnen. Foto: IMAGO/Chai v.d. Laage/IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Dort mit Leo Neugebauer dabei: Alina Kenzel, die Kugelstoßerin, die ebenfalls für den VfB Stuttgart startet. So wie Niko Kappel. Der Para-Kugelstoßer war bereits zum zweiten Mal Teil der Briefmarkenaktion, findet aber erneut: „Das ist etwas Besonderes. Wer hat schon seine eigene Briefmarke?“ Auch er hat die Marken verschickt, aber auf Wunsch auch einige signiert.

Kappel und Neugebauer machen Witze, lachen gemeinsam, verabschieden sich dann aber auch zügig in die Feiertage, die Niko Kappel zunächst in die Schweiz zur Familie seiner Freundin führen. Die Gedanken an das neue Wettkampfjahr sind zwar schon präsent, dominieren rund um Weihnachten aber noch nicht. Was auch für die Olympischen Spiele 2028 gilt.

Da wollen beide wie in Paris dabei sein. Und womöglich gibt’s dann wieder jeweils eine Briefmarke – nachdem die Aktion 2024 ja auch ein gutes Omen war. Zumindest für drei der fünf Athletinnen und Athleten. Leo Neugebauer und Niko Kappel gewannen bei Olympia und den Paralympics je Silber, die Sportgymnastin Darja Varfolomeev holte sogar die Goldmedaille.