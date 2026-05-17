Brigitte Stephan ist tot Netzwerkerin für Stuttgarts Kultur-Glanz
Als Assistentin von Wolfgang Gönnenwein als Netzwerkerin bekannt geworden, sorgte Brigitte Stephan nicht nur in Stuttgart mit für Kulturglanz.
Als Assistentin von Wolfgang Gönnenwein als Netzwerkerin bekannt geworden, sorgte Brigitte Stephan nicht nur in Stuttgart mit für Kulturglanz.
So freundlich-energisch wie nachdrücklich zu sein, gehört zur Rolle jener Persönlichkeiten, die mit für die Umsetzung von Programmen und Ideen sorgen. Brigitte Stephan war genau dies und immer ein bisschen mehr. Eine Spur freundlich-energischer, eine Spur nachdrücklicher.