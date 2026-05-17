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Brigitte Stephan ist tot Netzwerkerin für Stuttgarts Kultur-Glanz

Brigitte Stephan ist tot: Netzwerkerin für Stuttgarts Kultur-Glanz
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Brigitte Stephan ist mit 85 Jahren gestorben Foto: privat

Als Assistentin von Wolfgang Gönnenwein als Netzwerkerin bekannt geworden, sorgte Brigitte Stephan nicht nur in Stuttgart mit für Kulturglanz.

So freundlich-energisch wie nachdrücklich zu sein, gehört zur Rolle jener Persönlichkeiten, die mit für die Umsetzung von Programmen und Ideen sorgen. Brigitte Stephan war genau dies und immer ein bisschen mehr. Eine Spur freundlich-energischer, eine Spur nachdrücklicher.

 

In den Jahren als Assistentin von Wolfgang Gönnenwein als Leiter der Schlossfestspiele Ludwigsburg und als Generalintendant der Staatstheater Stuttgart (1985 bis 1992) zeigte sich Stephan als entschiedene Diplomatin, ihre Fähigkeiten als Netzwerkerin nutzte sie später für den Anneliese-Rothenberger-Gesangswettbewerb der Familie Bernadotte auf der Bodenseeinsel Mainau ebenso wie für besondere Abende im Musical-Theater in Stuttgart.

Im Alter von 85 Jahren ist Brigitte Stephan gestorben. Bei der Verabschiedung auf dem Friedhof in Heumaden sang am vergangenen Freitag Kammersängerin Helene Schneidermann. Über das Glück, das es auf der Welt gibt – und doch zugleich von jenem Glück, für das Brigitte Stephan als Netzwerkerin wie als Organisatorin mit gesorgt hat.

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