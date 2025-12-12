Der Schock saß tief, als der britische König vor knapp zwei Jahren seine Krebserkrankung öffentlich machte. Nun gibt es Grund für Zuversicht.
12.12.2025 - 21:26 Uhr
Die Krebsbehandlung von König Charles III. zeigt Erfolge und kann reduziert werden. Das sagte der britische Monarch in einer Videobotschaft für eine Kampagne zur Krebsvorsorge. Gänzlich abgeschlossen sei die Therapie damit zwar nicht, sie gehe aber in eine präventive Phase, erläuterte ein Sprecher des Königs. Charles habe „außergewöhnlich gut auf die Behandlung angesprochen“.