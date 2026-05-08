Brücke in Besigheim Neckarbrücke vor kurzfristiger Sperrung? „Das wäre der Super-GAU“
Die Neckarbrücke in Besigheim ist sanierungsbedürftig. Vor 2030 geschieht dort aber wohl nichts. Was passiert, wenn kurzfristig gesperrt werden muss?
Die Neckarbrücke in Besigheim ist sanierungsbedürftig. Vor 2030 geschieht dort aber wohl nichts. Was passiert, wenn kurzfristig gesperrt werden muss?
Wegen Schäden ist die Wehr- und Kanalbrücke in Besigheim seit Ende Februar für den Schwerlastverkehr gesperrt. Die Bürgermeister von sechs umliegenden Kommunen befürchten nun, dass eine Vollsperrung bevorsteht und dann ein Verkehrschaos ausbricht.