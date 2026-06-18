Eine auffällige Werbung hat in dieser Woche sicher den ein oder anderen Autofahrer am Neckartor stutzen lassen. Wie sich herausstellt, war das gar nicht beabsichtigt.

Nanu, was hängt denn da? Das ist doch nicht etwa ein Mann! Ein großflächiges Werbeplakat hat in dieser Woche am Neckartor für Aufsehen gesorgt. Unterhalb des Schriftzugs „FUTUROMUNDO“, der am Fußgängerüberweg vom Schlossgarten ins Kernerviertel angebracht ist, baumelte ein Mann im gelben Anzug gefährlich über der Fahrbahn. Er drohte auf die B14 abzustürzen. Zumindest aus der Ferne sah das so aus. Erst bei näherer Betrachtung dürfte dem ein oder anderen Autofahrer klar geworden sein, dass es sich nur um ein Papier-Plakat handelt.

Wie sich herausstellt war die Irritation so gar nicht beabsichtigt. Sagen zumindest die, die dafür verantwortlich sind. „Wir waren selbst - so wie so mancher Autofahrer - zurecht, erschrocken, als wir erfahren haben, dass die gelben Männer nicht ordnungsgemäß aufgehängt wurden“, sagt Moritz Zimmer, einer der Geschäftsführer der Zukunftsmesse Futuromundo. „Unsere Volunteers sind in ihrem Eifer manchmal etwas überengagiert und so wurden die Männchen nicht ordnungsgemäß aufgehängt. Wir haben das sofort korrigiert und hoffen, dass wir keinen zu großen Schrecken ausgelöst haben.“

Werbung für Zukunftsfestival in Stuttgart

Futuromundo ist ein „interdisziplinäres Innovationsfestival“, das am 25. und 26. Juli unter anderem in der Liederhalle und im Haus der Wirtschaft stattfindet. Das Festival will Akteure aus Wirtschaft, Bildung, Politik und Kreativszene zusammenbringen, „um zentrale Zukunftsfragen zu diskutieren und konkrete Lösungsansätze zu entwickeln“. 150 Speaker aus der ganzen Welt haben sich angekünidgt. Konkret geht es um die Bereiche urbane Lebensräume, Lernen, immersive Technologien wie XR und AR, Unternehmenstransformation und Gründertum.

Das Zukunftsfestival habe am Neckartor nur eine Erlaubnis für Plakate mit einer Größe von sechs Meter mal 90 Zentimeter gehabt. Die Männchen gingen offenbar darüber hinaus. Probleme mit dem Ordnungsamt sind die Festival-Organisatoren so wohl aus dem Weg gegangen. Insgesamt habe man Werbung für die Veranstaltung an acht Brücken innerhalb Stuttgarts angebracht, so Zimmer. An zwei seien die Männchen falsch aufgehängt gewesen.