Vorbei die Zeiten, in denen jedes Handy, Kamera und Laptop eigene Ladekabel brauchte. Ab Dienstag gilt EU-weit: Ein Ladegerät soll alle kleinen Elektrogeräte laden können.

red/KNA 27.04.2026 - 13:53 Uhr

Ab Dienstag können Verbraucher in der EU nur noch Laptops mit einheitlicher Ladebuchse kaufen. Alle neuen Geräte müssen dann mit USB-C-Ladekabeln zu laden sein. Seit Ende 2024 gilt diese Vorgabe bereits für alle neuen Handys, Digitalkameras, E-Reader und andere elektronische Kleingeräte. Eine entsprechende Richtlinie hatte die EU 2022 beschlossen, seitdem hatten die Hersteller Zeit, ihre Produktion anzupassen.