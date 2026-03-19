Die Freude ist groß, nicht nur bei den Aktiven des Bürgerlichen Schützencorps von Cannstatt, einer Abteilung des Volksfestvereins. Denn erneut ist der symbolhafte und traditionsreiche Erbsenbrunnen von Freiwilligen österlich geschmückt worden: und zwar von Mitgliedern des Bürgerlichen Schützencorps von Cannstatt. Dort wurden 501 Eier in festlichen Girlanden kombiniert und aufgereiht mit grünem Buchsbaum am Brunnen angebracht.

Einleiten der Osterzeit in Bad Cannstatt Viel Engagement des Schützencorps sorgt nun für das traditionsreiche und farbenfrohe Erscheinungsbild des Brunnens im Herzen der Altstadt. Schriftführer Stefan Rogall vom Schützencorps freute sich auch über die Gespräche und Rückmeldungen der Passanten schon während der Aufbauaktion.

„Gerade solche Begegnungen zeigen, wie wichtig die Pflege regionaler Bräuche für das Gemeinschaftsleben in Bad Cannstatt ist“, so Rogall. Mit dem geschmückten Osterbrunnen am Erbsenbrünnele werde die Osterzeit in Cannstatt auf besondere Weise eingeläutet und ein Stück lebendige Heimatkultur bewahrt.

Mehr als 500 Eier schmücken den Erbsenbrunnen. Foto: Stefan Rogall

Der Erbsenbrunnen wird seit mehr als 20 Jahren in der Cannstatter Altstadt so bunt gestaltet. Mit dem Schmücken des Brunnens soll in der Osterzeit auf die Bedeutung des Wassers als Quell des Lebens aufmerksam gemacht werden. Und Bad Cannstatt hat bekanntlich viel davon mit seinem reichen Mineralwasseraufkommen und einer Schüttung von 44 Millionen Litern täglich hat es das zweitgrößte Mineralwasservorkommen Europas nach Budapest.