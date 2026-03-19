In Stuttgarts größtem Stadtbezirk Bad Cannstatt erstrahlt wieder der Erbsenbrunnen österlich geschmückt. Das Machwerk des Bürgerlichen Schützencorps von Cannstatt.
19.03.2026 - 06:00 Uhr
Die Freude ist groß, nicht nur bei den Aktiven des Bürgerlichen Schützencorps von Cannstatt, einer Abteilung des Volksfestvereins. Denn erneut ist der symbolhafte und traditionsreiche Erbsenbrunnen von Freiwilligen österlich geschmückt worden: und zwar von Mitgliedern des Bürgerlichen Schützencorps von Cannstatt. Dort wurden 501 Eier in festlichen Girlanden kombiniert und aufgereiht mit grünem Buchsbaum am Brunnen angebracht.