Bryan Adams als Fotograf: Kommt Rockstar Bryan Adams auch 2026 nach Deutschland?

Rockstar Bryan Adams

Bryan Adams ist 2026 für Deutschland bisher kein Tourneetermin vermerkt. Und doch hat der Rockstar einen großen Auftritt in Deutschland. Wie das?

Im Oktober 2024 begeisterte der kanadische Sänger Bryan Adams in der Stuttgarter Schleyerhalle, in knapp einem Monat steht Bryan Adams am 16. Dezember auf seiner „Roll With The Punches“-Tour in der ausverkauften Volkswagen-Halle in Braunschweig auf der Bühne.

 

Der Rockstar zeigt sich von einer anderen Seite

Für 2026 sucht man aktuell vergebens nach Bryan-Adams-Konzerten in Deutschland – angekündigt sind bisher Auftritte in Asien, Südamerika und Afrika. Dafür bietet sich die Chance, den Rockstar von einer ganz anderen Seite zu erleben: als Fotograf. Unter dem Titel „#SHOTBYADAMS“ zeigt das Hessische Landesmuseum Darmstadt Arbeiten aus Adams’ Serien „#SHOTBYADAMS“, „WOUNDED: THE LEGACY OF WAR“, „HOMELESS“ und „IN COLOUR“. Erstmals fügen sich damit die Fotoserien von Bryan Adams zu einem Gesamt-Panorama.

Bryan Adams, Bryan Adams Driving, Vancouver 2021 Foto: Bryan Adams

Im Hessischen Landesmuseum Darmstadt reiht sich Bryan Adams in eine prominente Foto-Riege ein: Peter Lindbergh, Walter Schels und Candida Höfer galten seit 2021 umfassende Präsentationen – Stars der Kunst mit Fotografie allesamt. Und nun der kanadische Sänger und Songwriter? Bereits seit den 1990er Jahren fotografiert Bryan Adams (der als Musiker Wert darauf legt, dass Konzertfotos nur nach offizieller Freigabe veröffentlicht werden dürfen) und zeigt seine Werke öffentlich. Seine Fotos erschienen in Magazinen wie „Vogue“, „Vanity Fair“ und „Harper’s Bazaar“. 2022 fotografierte er den Pirelli-Kalender. Neben seiner Musikkarriere hat Adams sechs Fotobände veröffentlicht, darunter „Exposed“ (2012) und „Homeless“ (2019).

Bryan Adams, Robbie Williams – Nipples, London 2019 Foto: Bryan Adams

War die Serie „#SHOTBYADAMS“ mit Porträts von Freunden wie Julianne Moore, Ben Kingsley, Amy Winehouse oder Mick Jagger jüngst im Amberger Congress Centrum zu sehen, locken die Fotos der Reihe „IN COLOUR“ noch bis zum bis 24. Januar 2026 in die Leica Galerie München (Maffeistraße 4). Hier experimentiert Bryan Adams mit farbigem Plexiglas.

Bryan Adams porträtiert verwundete Soldaten

Doch Bryan Adams zeigt als Fotograf auch andere Perspektiven: So zeigt die Serie „WOUNDED: THE LEGACY OF WAR“ junge britische Soldaten, die mit verstümmelten Gliedmaßen, Prothesen, Brandnarben aus den Einsätzen in Afghanistan und im Irak zurückgekehrt sind. Das eigentliche Thema der Serie ist die Frage nach der Würde – die wir diesen Menschen zumessen, um die diese Menschen für sich selbst kämpfen.

Schließlich präsentiert das Hessische Landesmuseum Darmstadt auch Bryan Adams Fotoserie „HOMELESS“ – und damit den Blicke des Rockstars auf jene, die ohne festen Wohnsitz in London leben und das Obdachlosenmagazin „The Big Issue“ verkaufen. Auch hier schafft Bryan Adams in seinen Aufnahmen eine ganz eigene Nähe und gibt den Porträtierten zugleich eine ihnen meist abgesprochene Wertigkeit.

Noch führt den Weltstar Bryan Adams 2026 kein Konzerttermin nach Deutschland. Dieses Datum aber darf man sich vormerken: Am 20. März beginnt im Hessischen Landesmuseum Darmstadt mit „#SHOTBYADAMS“ die erste Gesamtschau des fotografischen Werks von Bryan Adams. Mit dem Kultrocker als Stargast? Die Bemühungen laufen.

