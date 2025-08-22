Die Chefin des Bundesamts für Sicherheit in Informationstechnik warnt vor Sicherheitslücken in Solaranlagen. Eine Recherche unsere Zeitung zeigt, wo die Probleme liegen.
22.08.2025 - 15:20 Uhr
Die Chefin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Claudia Plattner, warnt vor Sicherheitslücken bei Solaranlagen und besonders bei Wechselrichtern. BSI-Experten hätten mehrere Modelle untersucht. „Wir haben uns ein paar online ansteuerbare Geräte angeschaut, zum Beispiel Wechselrichter. Und eine Vielzahl von Schwachstellen entdeckt“, sagte Plattner der „Zeit“ sowie „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“.