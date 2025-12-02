Mit diesen Empfehlungen finden Sie das richtige Geschenk für junge Leserinnnen und Leser. Unsere Autorinnen geben 20 Buch-Tipps für Kinder und Jugendliche.
02.12.2025 - 19:00 Uhr
Abtauchen in fremde Welten? Das praktizieren viele Kinder heute vor allem mit digitalen Hilfsmitteln und bewegten Bildern. Da Kinder zu viel Zeit vor Smartphone-Displays verbringen, sind Bücher als Geschenk unterm Weihnachtsbaum nicht nur für ausgesprochene Leseratten eine wertvolle Alternative. Sie laden dazu ein, Abenteuer mitzuerleben, sich in fremde Charaktere und deren Gefühle hineinzuversetzen, Wissen zu erweitern.