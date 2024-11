Während der Corona-Pandemie griffen viele politische Entscheidungen tief in das Leben und die Freiheit der Menschen ein. Jetzt hat der Virologe Hendrik Streeck die Covid-Maßnahmen auf der Basis von Fakten aufgearbeitet. Zu welchem Ergebnis kommt er?

Markus Reiter 11.11.2024 - 11:35 Uhr

Wenn dieser Tage Menschen ins Theater und die Oper gehen, sich in Gaststätten verabreden, zu Fußballspielen zusammenströmen oder sich demnächst auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein gönnen, haben viele von ihnen fast schon vergessen: Das alles war einmal staatlich verboten. Oder hat noch jemand in Erinnerung, dass vor nicht einmal drei Jahren nahezu alle Kulturveranstaltungen untersagt waren? Dass Tag und Nacht ein Ausgehverbot herrschte, welches nur dadurch gemildert wurde, dass sich die Behörden außerstande sahen, es tagsüber durchzusetzen? Wer hingegen in Baden-Württemberg nach 20 Uhr auf der Straße erwischt wurde und nicht gerade seinen Hund ausführte oder zu einem Noteinsatz unterwegs war, musste mit saftigen Strafen rechnen.