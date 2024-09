Die schönsten Häuser in den Bäumen

Luftschlösser lassen sich wirklich bauen: Ein neues Buch zeigt Baumhäuser in allen Formen, Farben, Größen und aus den verschiedensten Materialien.

Andrea Jenewein 26.09.2024 - 20:00 Uhr

Es ist ein Kindheitstraum, ganz weit oben irgendwo ein Nest zu haben. Bei den „Drei ???“ war es die Kaffeekanne, ein alter, in die Höhe gebauter Wassertank für Dampflokomotiven, die von den jungen Detektiven als ihr Hauptquartier genutzt wurde. Astrid Lindgrens Madita und Karlson zog es zumindest aufs Dach und Anne und Philipp bewohnten gleich „Das magische Baumhaus“, geschrieben von Mary Pope Osborne. Von eben jenen ist hier auch die Rede, also von Baumhäusern. Die Höhe der Behausungen in den Baumwipfeln stellt einen Reiz dar, einen, bei dem sich die feinen Härchen auf der Haut aufstellen. Denn diese bietet neben der Gefahr und dem Taumel auch eine Abgeschiedenheit, einen Blick von oben über und auf die Welt und nicht zuletzt freilich das Gefühl von Freiheit.