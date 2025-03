Jeder kennt das „Bildnis der Tänzerin Anita Berber“ von Otto Dix. Der Autor Steffen Schroeder zeichnet in seinem neuen Buch ein früh verglühtes Leben nach, das getanzt werden wollte.

Theresa Schäfer 11.03.2025 - 14:38 Uhr

Einem Stuttgarter Publikum ist sie gut bekannt. Vor ein paar Jahren hing Anita Berber überall in der Stadt. Mit dem berühmten „Bildnis der Tänzerin Anita Berber“ von Otto Dix warb das Kunstmuseum für die Sammlung der LBBW. Ein weiß geschminktes, verlebtes Gesicht, ein herzförmiger blutroter Mund, Hände, die mehr wie Krallen wirken. So alt wie Dix sie malte, wurde Anita Berber nicht. Nicht einmal 30 war die Tänzerin, als sie 1928 an Tuberkulose starb.