Mit „Wild nach einem wilden Traum“ vollendet Julia Schoch ihre gefeierte Trilogie „Biografie einer Frau“. Doch Vollendung hat ihren Preis.

Stefan Kister 14.01.2025 - 14:18 Uhr

Zweimal hat die Schriftstellerin Julia Schoch schon angesetzt, in zwei gefeierten Romanen aus dem Leben einer Schriftstellerin namens Julia Schoch zu erzählen. Im ersten, „Das Vorkommnis“, geht es um die überraschende und grundlegend verunsichernde Begegnung mit einer bis dahin unbekannten Halbschwester, im zweiten, „Das Liebespaar des Jahrhunderts“, um die Sterblichkeit einer unsterblichen Leidenschaft. Und nun? „Ich setze noch einmal an, an einem anderen Punkt“ – so beginnt „Wild nach einem wilden Traum“, der Abschluss ihrer Trilogie „Biografie einer Frau“.