Buchtipp: Nelio Biedermann: „Lázár“ Ist das der neue Thomas Mann?
Was im Menschen pulst, gärt und spukt: Der Roman „Lázár“ des jungen Schweizer Autors Nelio Biedermann ist das Ereignis dieses Literaturherbsts.
Vielleicht muss man jung sein, um sich an ein Unternehmen wie dieses zu wagen: Das große Ganze der europäischen Unheilsgeschichte des letzten Jahrhunderts ins Bild einer Familie zu bannen und statt an großen Vorbildern zu verzweifeln, dieselben sich keck ins Boot zu holen. Der 22-jährige Schweizer Nelio Biedermann, dessen Vorfahren Draculas, ungarische Baronessen und Barone, Selbstmörderinnen, Kollaborateure, Enteignete und schließlich in die Schweiz Geflüchtete waren, hat sich von der Größe dieser Aufgabe nicht beirren lassen. Und wenn sich gerade literarische Debatten und Erregungen nicht am Pony Caroline Wahls entzünden, drehen sie sich um den Schnauzbart des jungen Fährtengängers auf scheinbar altmeisterlichem Terrain, dessen Roman „Lázár“ als eine der Entdeckungen dieses Herbstes gelten kann.