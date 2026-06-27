Buchtipp: Was würde Siebeck sagen?

Wenn wieder eine neue Trendsau durchs Dorf getrieben wird, kommt einem durchaus mal der Gedanke: „Was würde Siebeck sagen?“ Wie würde er urteilen über Strawberry-Matcha-Latte, über Schnitzel to go? Wer über Geschmack streiten will, muss einen haben. Also viel gegessen, gesehen und gedacht haben. Wolfram Siebeck war, „der Mann, der die Deutschen auf den Geschmack brachte“, so will es zumindest der Untertitel der jetzt erschienenen Biografie „Siebeck – Ein sattes Leben“. Vor zehn Jahren ist der Mann des Genusses verstorben.

Wolfram Siebeck mit Blick auf seine Wahlheimat. Foto: Deutsche Fotothek Barbara Siebeck „Deutschlands feinste Zunge“, der „Vorkoster der Nation“ und „Zuchtmeister des Geschmacks“, all das wurde Siebeck in der Huldigung zu seinem 80. Geburtstag genannt. Wie er das wurde, das zeichnet der Autor Christoph Wirtz, ebenfalls ein Schwergewicht der kulinarischen Literatur, nach, und zwar spannend, elegant und gar nicht behäbig. Wie er wurde, was er ist, und vor allem, was er isst, das ist hier nachzulesen. Es ist die Biografie eines Kulinarikers, aber auch ein Porträt des Ruhrpotts im Nachkriegsdeutschland, als dort die Zeitungsbranche zu neuem Leben erwachte.

Als Siebecks Jugendfreunde dann Anstellungen beim „Kölner Stadtanzeiger“ oder der „Neuen Ruhr Zeitung“ fanden. Nächtens stillten sie den Hunger mit Klopsen, Knackwürsten, Soleiern oder Toast Hawaii. Siebeck liegt das Schreiben, er berichtet über Filmfestivals und Kunst, bevor er dann seine Bestimmung in der Kulinarik findet. Ausgerechnet im Ruhrgebiet, wo man bekanntlich weit fahren musste, um gastronomische Raffinesse zu finden. Wie gut, dass sich Siebecks Vater in Baden-Württemberg niedergelassen hat, wo eben Spätzle und Braten die Grundlage von allem waren. Es ist Zufällen und der unabdingbaren Neugier von Siebeck geschuldet, dass er zum Kulinarikhelden aufstieg – aber eben auch seiner Frau Barbara, die mit drei Söhnen zu ihm zieht, einen wichtigen Teil seines Lebens und des Buches ausmacht.

„Ein Duo der gehobenen Zungensensorik“ Vincent Klink über Barbara und Wolfram Siebeck

Vincent Klink nennt die beiden „ein Duo der gehobenen Zungensensorik in unzerstörbarer Komplizenschaft“. Sie leben in München, als dort das Tantris eröffnete, 1972 erscheint die erste regelmäßige Gastrokritik im „Playboy“, Siebeck hat seine Kolumne im „Zeit Magazin“ und zieht schließlich mit Barbara in ein Schloss in Mahlberg, nah an Frankreich. Nah an den Helden seiner Zeit. Was man am Ende weiß und in den Alltag retten könnte: Man sollte viel genussvoller essen, essen gehen – und immer auch mehr lesen über Essen.

Tipp

Das Buch

Christoph Wirtz_ Siebeck – Ein sattes Leben (ZS Verlag)