 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Panorama

  4. Was würde Siebeck sagen?

Buchtipp Was würde Siebeck sagen?

Buchtipp: Was würde Siebeck sagen?
1
Wolfram Siebeck in seiner Küche. Foto: Deutsche Fotothek Barbara Siebeck

Eine großartige Biografie zeichnet nicht nur das Leben von Wolfram Siebeck nach, sondern erzählt ganz schön viel, wie es um den Geschmack der Deutschen steht.

Freizeit & Unterhaltung: Anja Wasserbäch (nja)

Wenn wieder eine neue Trendsau durchs Dorf getrieben wird, kommt einem durchaus mal der Gedanke: „Was würde Siebeck sagen?“ Wie würde er urteilen über Strawberry-Matcha-Latte, über Schnitzel to go? Wer über Geschmack streiten will, muss einen haben. Also viel gegessen, gesehen und gedacht haben. Wolfram Siebeck war, „der Mann, der die Deutschen auf den Geschmack brachte“, so will es zumindest der Untertitel der jetzt erschienenen Biografie „Siebeck – Ein sattes Leben“. Vor zehn Jahren ist der Mann des Genusses verstorben.

 
Wolfram Siebeck mit Blick auf seine Wahlheimat. Foto: Deutsche Fotothek Barbara Siebeck

„Deutschlands feinste Zunge“, der „Vorkoster der Nation“ und „Zuchtmeister des Geschmacks“, all das wurde Siebeck in der Huldigung zu seinem 80. Geburtstag genannt. Wie er das wurde, das zeichnet der Autor Christoph Wirtz, ebenfalls ein Schwergewicht der kulinarischen Literatur, nach, und zwar spannend, elegant und gar nicht behäbig. Wie er wurde, was er ist, und vor allem, was er isst, das ist hier nachzulesen. Es ist die Biografie eines Kulinarikers, aber auch ein Porträt des Ruhrpotts im Nachkriegsdeutschland, als dort die Zeitungsbranche zu neuem Leben erwachte.

Unsere Empfehlung für Sie

Gastro-Interview: „Rechnet sich ein Zwei-Sterne-Restaurant? Nein!“

Gastro-Interview „Rechnet sich ein Zwei-Sterne-Restaurant? Nein!“

Ein Gespräch zwischen Michael Wilhelmer und Stefan Gschwendtner in der Speisemeisterei über Wirtschaftlichkeit, Brezeln zum Dessert und den Traum vom dritten Stern.

Als Siebecks Jugendfreunde dann Anstellungen beim „Kölner Stadtanzeiger“ oder der „Neuen Ruhr Zeitung“ fanden. Nächtens stillten sie den Hunger mit Klopsen, Knackwürsten, Soleiern oder Toast Hawaii. Siebeck liegt das Schreiben, er berichtet über Filmfestivals und Kunst, bevor er dann seine Bestimmung in der Kulinarik findet. Ausgerechnet im Ruhrgebiet, wo man bekanntlich weit fahren musste, um gastronomische Raffinesse zu finden. Wie gut, dass sich Siebecks Vater in Baden-Württemberg niedergelassen hat, wo eben Spätzle und Braten die Grundlage von allem waren. Es ist Zufällen und der unabdingbaren Neugier von Siebeck geschuldet, dass er zum Kulinarikhelden aufstieg – aber eben auch seiner Frau Barbara, die mit drei Söhnen zu ihm zieht, einen wichtigen Teil seines Lebens und des Buches ausmacht.

„Ein Duo der gehobenen Zungensensorik“

Vincent Klink über Barbara und Wolfram Siebeck

Vincent Klink nennt die beiden „ein Duo der gehobenen Zungensensorik in unzerstörbarer Komplizenschaft“. Sie leben in München, als dort das Tantris eröffnete, 1972 erscheint die erste regelmäßige Gastrokritik im „Playboy“, Siebeck hat seine Kolumne im „Zeit Magazin“ und zieht schließlich mit Barbara in ein Schloss in Mahlberg, nah an Frankreich. Nah an den Helden seiner Zeit. Was man am Ende weiß und in den Alltag retten könnte: Man sollte viel genussvoller essen, essen gehen – und immer auch mehr lesen über Essen.

Tipp

Das Buch
Christoph Wirtz_ Siebeck – Ein sattes Leben (ZS Verlag)

Weitere Themen

Buchtipp: Was würde Siebeck sagen?

Buchtipp Was würde Siebeck sagen?

Eine großartige Biografie zeichnet nicht nur das Leben von Wolfram Siebeck nach, sondern erzählt ganz schön viel, wie es um den Geschmack der Deutschen steht.
Von Anja Wasserbäch
Eurojackpot vom 26.06.2026 (Freitag) – Gewinnzahlen und Quoten

Eurojackpot am Freitag Die Eurojackpot Zahlen der Ziehung vom 26.06.2026

Die Eurojackpot Zahlen werden jeden Dienstag & Freitag in Helsinki (Finnland) gezogen. Hier finden Sie alle Gewinnzahlen und Quoten zusammengefasst.
Von unserer Redaktion
Wetter: Temperaturrekord in Deutschland - 41,3 Grad gemessen

Wetter Temperaturrekord in Deutschland - 41,3 Grad gemessen

Ein Höhepunkt der Hitzewelle ist erreicht: Der Wetterdienst hat vorläufig die bisher höchste Temperatur in Deutschland gemessen. Doch der Rekord könnte schnell überholt sein.
Warum sich Kinder vor Monstern ängstigen

Ur-Angst des Menschen Warum sich Kinder vor Monstern ängstigen

Gerade noch war alles gut, und plötzlich will das Kind nicht mehr schlafen. Es hat Angst vor Monstern unterm Bett oder im Schrank. Soll man nun erklären, dass es die gar nicht gibt?
Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia haben auf Social Media ein neues Familienfoto geteilt.

Schwedische Royals Prinz Carl Philip teilt süßes Foto seiner vier Kinder

Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia zeigen ihre vier Kinder bei einem entspannten Sommertag am See.
Von Katrin Jokic
Urteil in Magdeburg: Jetzt sollten die Opfer im Zentrum stehen

Urteil in Magdeburg Jetzt sollten die Opfer im Zentrum stehen

Die Entscheidung zu lebenslanger Haft mit einer möglichen Sicherungsverwahrung ist richtig, kommentiert Christian Gottschalk. Doch Fragen bleiben.
Von Christian Gottschalk
Michael Steinbrecher, Moderator des Nachtcafé.

Nachtcafé am 26.06.2026 SWR ändert kurzfristig Sendetermin

Zuschauer müssen sich am Freitag umstellen: Das „Nachtcafé“ beginnt ausnahmsweise später als gewohnt. Der SWR hat die Ausstrahlung kurzfristig verschoben.
Von Katrin Jokic
Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Höchststrafe für Attentäter von Magdeburg

Anschlag auf Weihnachtsmarkt Höchststrafe für Attentäter von Magdeburg

Das Landgericht Magdeburg verhängt gegen den Todesfahrer vom Weihnachtsmarkt wegen des Anschlags von 2024 mit sechs Toten die Höchststrafe. Wie lange er ins Gefängnis muss.
Prognose: Wie wird das Wetter im Juli?

Das sagen die Prognosen Wie wird das Wetter im Juli?

Wird der Juli ebenfalls sonnig und sommerlich heiß? Das sagen die aktuellen Prognosen.
Von Lukas Böhl
Michael Steinbrecher, Moderator des Nachtcafé.

Nachtcafé am 26.06.2026 In anderen Sphären: Von außergewöhnlichen Erfahrungen

Im „Nachtcafé“ geht es am Freitagabend um Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, die weit über den Alltag hinausreichen. Im Mittelpunkt stehen körperliche, geistige und spirituelle Grenzbereiche – und die Frage, was solche Erlebnisse mit einem Menschen machen.
Von Katrin Jokic
Weitere Artikel zu Biografie Stuttgart Deutschland Kulinarik
 
 