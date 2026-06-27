Buchtipp Was würde Siebeck sagen?
Eine großartige Biografie zeichnet nicht nur das Leben von Wolfram Siebeck nach, sondern erzählt ganz schön viel, wie es um den Geschmack der Deutschen steht.
Eine großartige Biografie zeichnet nicht nur das Leben von Wolfram Siebeck nach, sondern erzählt ganz schön viel, wie es um den Geschmack der Deutschen steht.
Wenn wieder eine neue Trendsau durchs Dorf getrieben wird, kommt einem durchaus mal der Gedanke: „Was würde Siebeck sagen?“ Wie würde er urteilen über Strawberry-Matcha-Latte, über Schnitzel to go? Wer über Geschmack streiten will, muss einen haben. Also viel gegessen, gesehen und gedacht haben. Wolfram Siebeck war, „der Mann, der die Deutschen auf den Geschmack brachte“, so will es zumindest der Untertitel der jetzt erschienenen Biografie „Siebeck – Ein sattes Leben“. Vor zehn Jahren ist der Mann des Genusses verstorben.