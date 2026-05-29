Romance, Thriller, Fantasy oder bewegende Lebensgeschichten: Diese Bücher sorgen aktuell für besonders viel Aufmerksamkeit bei Leserinnen und Lesern. Die Neuerscheinungen zeigen, welche Themen den Buchmarkt im Frühjahr 2026 prägen.
29.05.2026 - 11:06 Uhr
Wer auf der Suche nach neuem Lesestoff ist, findet derzeit eine große Auswahl an Titeln, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Neben spannenden Thrillern und beliebten Liebesromanen stehen auch persönliche Lebensgeschichten, fantasievolle Abenteuer und Sachbücher hoch im Kurs.