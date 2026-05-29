Romance, Thriller, Fantasy oder bewegende Lebensgeschichten: Diese Bücher sorgen aktuell für besonders viel Aufmerksamkeit bei Leserinnen und Lesern. Die Neuerscheinungen zeigen, welche Themen den Buchmarkt im Frühjahr 2026 prägen.

Wer auf der Suche nach neuem Lesestoff ist, findet derzeit eine große Auswahl an Titeln, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Neben spannenden Thrillern und beliebten Liebesromanen stehen auch persönliche Lebensgeschichten, fantasievolle Abenteuer und Sachbücher hoch im Kurs.

Viele der aktuellen Bestseller greifen dabei Themen auf, die Menschen bewegen: Liebe, Verlust, Neuanfänge, gesellschaftliche Veränderungen oder die Suche nach dem eigenen Platz im Leben. Die folgenden Bücher gehören derzeit zu den meistbeachteten Neuerscheinungen und zeigen, welche Geschichten Leserinnen und Leser aktuell besonders faszinieren.

Caro Claire Burke – Yesteryear

Erscheinungsdatum: 29. April 2026 | Heyne Verlag | 464 Seiten

Natalie Heller Mills inszeniert online ein scheinbar makelloses Leben als sogenannte Tradwife: idyllische Farm, glückliche Familie, perfekte Routinen. Millionen folgen ihr und glauben an diese heile Welt. Doch hinter den Kulissen hält ein ganzes System aus Helfern diese Illusion aufrecht. Als Natalie sich plötzlich fragen muss, wie ihr Leben ohne Unterstützung wirklich aussehen würde, gerät alles ins Wanken. Ein Roman über Selbstinszenierung, Erwartungsdruck und die Frage, was vom perfekten Leben übrig bleibt, wenn niemand mehr zusieht.

>> Der angesagte Roman ist ab sofort erhältlich.*

Freida McFadden – Häftling

Erscheinungsdatum: 30. April 2026 | Bookouture Verlag | 338 Seiten

Brooke Sullivan beginnt als Pflegefachkraft in einem Hochsicherheitsgefängnis – und kennt die Regeln: respektvoll bleiben, nichts Persönliches preisgeben, keine Nähe zu Häftlingen zulassen. Doch Brooke hat diese Grenzen längst überschritten. Einer der Insassen ist Shane Nelson, ihr ehemaliger Highschool-Freund, einst gefeierter Quarterback und heute verurteilter Mörder. Vor Jahren war es Brookes Aussage, die ihn hinter Gitter brachte. Nun stehen sich beide wieder gegenüber – und Shane hat nicht vergessen, wer ihn zu Fall brachte. Freida McFadden erzählt einen spannungsgeladenen Thriller über Schuld, Geheimnisse und die Gefahr einer Vergangenheit, die nicht begraben bleibt.

>> Der düstere Thriller ist ab sofort erhältlich.*

Elle Kennedy - The Deal

Erscheinungsdatum: 14. März 2024 | everlove Verlag | 464 Seiten

Hannah Wells ist klug, ehrgeizig und normalerweise nicht um Worte verlegen – nur vor ihrem Schwarm bekommt sie keinen Ton heraus. Da kommt Garrett Graham ins Spiel: selbstbewusster Captain des Eishockeyteams, charmant, stur und auf ihre Hilfe angewiesen. Er braucht Nachhilfe, sie mehr Aufmerksamkeit. Also schließen die beiden einen Deal: Hannah hilft ihm bei der Prüfung, Garrett gibt vor, ihr Date zu sein. Was als Zweckbündnis beginnt, entwickelt schnell eine Eigendynamik, mit der keiner von beiden gerechnet hat. Elle Kennedy erzählt eine College-Romance über Anziehung, Vertrauen und Gefühle, die sich nicht planen lassen.

>> Die beliebte Romance-Vorlage zur Serie "Off Campus" ist hier verfügbar.*

Jakob Schwerdtfeger – Punkt Punkt Komma Strich, fertig ist die Kunstgeschicht

Erscheinungsdatum: 15. Mai 2026 | dtv Verlagsgesellschaft | 272 Seiten

Kunstgeschichte muss nicht trocken sein. Das beweist Jakob Schwerdtfeger mit einem ebenso unterhaltsamen wie kenntnisreichen Streifzug durch 1000 Jahre Kunst. Der Comedian und Kunsthistoriker erklärt Epochen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, greift große Meister ebenso auf wie kuriose Randgeschichten und verbindet Fachwissen mit Humor. Dabei geht es um Barock, Renaissance, Expressionismus, Abstraktion und überraschende Verbindungen zur Popkultur. Entstanden ist ein Buch, das Kunst zugänglich macht und zeigt, warum Museen viel spannender sein können, als viele denken.

>> Hier können Sie das unterhaltsame und lehrreiche Buch bestellen.*

Matt Haig – Die Mitternachtsreise

Erscheinungsdatum: 21. Mai 2026 | Droemer | 336 Seiten

Wilbur steht am Ende seines Lebens, erfolgreich und doch einsam. Als Kind fand er im Buchladen von Agnes Bagdale Zuflucht – nun begegnet er ihr auf rätselhafte Weise wieder. Statt des Todes wartet ein Zug auf ihn, der ihn zurück durch die wichtigsten Momente seines Lebens führt: zu seiner großen Liebe Maggie, zu glücklichen Tagen, aber auch zu Verlusten und Entscheidungen, die ihn geprägt haben. Matt Haig erzählt eine zauberhafte Geschichte über Liebe, Reue und zweite Chancen – und über Bücher als Orte, an denen ein Leben manchmal eine neue Richtung nimmt.

>> Der Roman aus der Welt der "Mitternachtsbibliothek" kann hier bestellt werden.*

Freida McFadden – Die Untermieterin

Erscheinungsdatum: 10. März 2025 | Heyne Verlag | 400 Seiten

Blake Porter gerät finanziell unter Druck und nimmt eine Untermieterin auf, um sein Haus halten zu können. Whitney wirkt zunächst wie die ideale Lösung. Doch bald verändern sich die Dinge: Nachbarn reagieren seltsam, nachts geschehen unerklärliche Dinge, und Blake beschleicht das Gefühl, dass jemand mehr über ihn weiß, als er preisgegeben hat. Ein Thriller über Misstrauen, Kontrolle und die Gefahr, die ins eigene Zuhause einzieht.

>> Der packende Thriller ist ab März 2027 erhältlich.*

Sebastian Fitzek – Der Nachtzug

Erscheinungsdatum: 21. Oktober 2026 | Droemer | 352 Seiten

Für Strafverteidiger Adrian Corvin beginnt ein Albtraum, als seine Frau ermordet und sein Sohn entführt wird. Die Täterin lockt ihn in einen luxuriösen Nachtzug und macht ihm ein Angebot: Sie bringt seinen Sohn zurück – wenn er eine scheinbar unerfüllbare Bedingung erfüllt. Auf engstem Raum entfaltet sich ein Psychothriller, der tief in die Abgründe menschlicher Entscheidungen führt. Fitzek kombiniert Tempo, Spannung und überraschende Wendungen zu einer Geschichte über Verzweiflung und moralische Grenzen.

>> Der neue Fitzek erscheint im Oktober.*

Annette Dittert – Dear Britain: Auf der Suche nach der Seele Großbritanniens

Erscheinungsdatum: 12. Mai 2026 | DuMont Buchverlag | 256 Seiten

Sechs Jahre nach dem Brexit blickt Annette Dittert auf ein Land, das ihr längst zur Heimat geworden ist. Ausgangspunkt ist jener Moment im Januar 2020, als Großbritannien die EU endgültig verließ – ein Einschnitt, der für viele mehr war als ein politisches Ereignis. In ihrem Buch reist Dittert durch Großbritannien, begegnet Menschen in London, Schottland und an der Küste und beobachtet, wie sich Alltag, Stimmung und Selbstverständnis des Landes verändert haben. So entsteht ein persönliches und zugleich politisches Porträt eines Königreichs zwischen Stolz, Krise und besonderem Charme.

>> Hier ist das unterhaltsame und kluge Buch verfügbar.*

Vera Zischke – Pina fällt aus

Erscheinungsdatum: 26. März 2026 | List Hardcover | 304 Seiten

Als Pina plötzlich zusammenbricht, bleibt ihr Sohn Leo allein zurück – ein junger Mann, der in seiner eigenen, streng strukturierten Welt lebt. Die Nachbarn, selbst mit ihren Problemen beschäftigt, fühlen sich zunächst überfordert. Doch nach und nach wächst eine ungewöhnliche Gemeinschaft zusammen, die nicht nur Verantwortung übernimmt, sondern auch Halt findet. Vera Zischke erzählt warmherzig und mit leisem Humor von Zusammenhalt, Überforderung und der Kraft, die entsteht, wenn Menschen füreinander einstehen.

>> Der berührende Roman ist ab sofort erhältlich.*

Lena Kupke – Pause

Erscheinungsdatum: 15. Mai 2026 | dtv | 320 Seiten

Hanna ist 36, als ein einschneidendes Erlebnis sie aus ihrem Leben in Berlin reißt. Plötzlich zieht sie zurück zu ihren Eltern nach Lüneburg – in ein Kinderzimmer, das längst kein Kinderzimmer mehr ist. Zwischen Familienalltag, unausgesprochenen Konflikten und alten Verletzungen muss sie sich der Frage stellen, warum sie eigentlich zusammengebrochen ist. Lena Kupke erzählt warmherzig, ehrlich und mit feinem Humor von einem erzwungenen Stillstand, der schmerzhaft ist, aber auch etwas in Bewegung bringt. Ein Roman über Schwäche, Selbstfindung und die Liebe, die manchmal gerade dann auftaucht, wenn nichts mehr geht.

>> Der Debütroman ist hier erhältlich.*

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Die aktuellen Publikumserfolge machen deutlich, dass es nicht das eine Erfolgsrezept für ein gutes Buch gibt. Manche Titel begeistern mit Nervenkitzel, andere mit Romantik, Humor oder nachdenklichen Themen. Gemeinsam haben sie vor allem eines: Sie erzählen Geschichten, die im Gedächtnis bleiben und Gesprächsstoff liefern. Wer Inspiration für die nächste Lektüre sucht, findet unter diesen Neuerscheinungen zahlreiche Kandidaten für die persönliche Leseliste.