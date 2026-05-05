Thriller, große Familiengeschichten und Bücher, über die schon vor dem Erscheinen gesprochen wird: Auch im Mai 2026 füllt sich die Wunschliste vieler Leserinnen und Leser schnell.
05.05.2026 - 08:31 Uhr
Welche Bücher landen aktuell besonders häufig auf Wunschlisten? Ein Blick auf die aktuellen und kommenden Neuerscheinungen zeigt schnell: Die Mischung ist breit. Spannungsautoren wie Sebastian Fitzek und Freida McFadden sorgen für Nervenkitzel, während Romane wie „Yesteryear“ oder „Ein weites Leben“ tief in Familiengeschichten und persönliche Abgründe eintauchen. Gleichzeitig greifen Titel wie „Verlorene Schäfchen“ oder „Der Sommer, der uns blieb“ gesellschaftliche Entwicklungen und zwischenmenschliche Konflikte auf.