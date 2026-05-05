Thriller, große Familiengeschichten und Bücher, über die schon vor dem Erscheinen gesprochen wird: Auch im Mai 2026 füllt sich die Wunschliste vieler Leserinnen und Leser schnell.

Welche Bücher landen aktuell besonders häufig auf Wunschlisten? Ein Blick auf die aktuellen und kommenden Neuerscheinungen zeigt schnell: Die Mischung ist breit. Spannungsautoren wie Sebastian Fitzek und Freida McFadden sorgen für Nervenkitzel, während Romane wie „Yesteryear“ oder „Ein weites Leben“ tief in Familiengeschichten und persönliche Abgründe eintauchen. Gleichzeitig greifen Titel wie „Verlorene Schäfchen“ oder „Der Sommer, der uns blieb“ gesellschaftliche Entwicklungen und zwischenmenschliche Konflikte auf.

Auffällig ist, dass viele dieser Bücher um ähnliche Fragen kreisen: Wie stabil ist das, was nach außen perfekt wirkt? Welche Rolle spielen Vergangenheit und Entscheidungen für das eigene Leben? Und wie viel Kontrolle hat man wirklich über das eigene Schicksal?

Caro Claire Burke – Yesteryear

Erscheinungsdatum: 29. April 2026 | Heyne Verlag | 464 Seiten

Natalie Heller Mills inszeniert online ein scheinbar makelloses Leben als sogenannte Tradwife: idyllische Farm, glückliche Familie, perfekte Routinen. Millionen folgen ihr und glauben an diese heile Welt. Doch hinter den Kulissen hält ein ganzes System aus Helfern diese Illusion aufrecht. Als Natalie sich plötzlich fragen muss, wie ihr Leben ohne Unterstützung wirklich aussehen würde, gerät alles ins Wanken. Ein Roman über Selbstinszenierung, Erwartungsdruck und die Frage, was vom perfekten Leben übrig bleibt, wenn niemand mehr zusieht.

>> Der angesagte Roman ist ab sofort erhältlich.*

Freida McFadden – Der Unfall

Erscheinungsdatum: 11. November 2026 | Heyne Verlag | 368 Seiten

Nach einem schweren Autounfall während eines Schneesturms scheint Tegan zunächst Glück zu haben: Ein Mann rettet sie und bringt sie in ein abgelegenes Haus, wo seine Frau sie versorgt. Doch aus Hilfe wird schnell Bedrohung. Die hochschwangere Tegan erkennt, dass sie das Haus nicht mehr verlassen soll – und dass ihre vermeintlichen Retter eigene Pläne verfolgen. Freida McFadden setzt auf klaustrophobische Spannung und dreht die Situation Schritt für Schritt in einen Albtraum.

>> Der düstere Thriller erscheint im November 2026.*

Madeline Cash – Verlorene Schäfchen

Erscheinungsdatum: 13. Mai 2026 | Penguin Verlag | 320 Seiten

Die Familie Flynn wirkt nach außen wie eine klassische Vorstadtfamilie, doch hinter der Fassade bröckelt alles. Eine geöffnete Ehe, persönliche Krisen und absurde Lebensentscheidungen treiben die einzelnen Familienmitglieder auseinander. Jeder sucht Halt – in Beziehungen, Verschwörungsideen oder fragwürdigen Gemeinschaften. Mit trockenem Humor erzählt Madeline Cash von einer Familie, die sich in einer überdrehten Gegenwart verliert, und zeichnet dabei ein ebenso scharfes wie unterhaltsames Bild moderner Lebensrealitäten.

>> Der unterhaltsame Familienroman ist hier erhältlich.*

Fabian Kowallik – Die Krankheitslügen

Erscheinungsdatum: 25. März 2026 | Deutscher Gesundheitsbuchverlag | 240 Seiten

Warum nehmen chronische Krankheiten trotz medizinischem Fortschritt zu? Fabian Kowallik stellt gängige Erklärungen infrage und wirft einen kritischen Blick auf das Gesundheitssystem. Auf Basis eigener Erfahrungen und verschiedener Quellen verbindet er wissenschaftliche Ansätze mit naturheilkundlichen Perspektiven. Das Buch zeigt alternative Wege im Umgang mit Ernährung, Lebensstil und Prävention – und plädiert dafür, Gesundheit stärker selbst in die Hand zu nehmen.

>> Hier können Sie den kontroversen Gesundheitsratgeber bestellen.*

Sebastian Fitzek – Der Nachtzug

Erscheinungsdatum: 21. Oktober 2026 | Droemer | 352 Seiten

Für Strafverteidiger Adrian Corvin beginnt ein Albtraum, als seine Frau ermordet und sein Sohn entführt wird. Die Täterin lockt ihn in einen luxuriösen Nachtzug und macht ihm ein Angebot: Sie bringt seinen Sohn zurück – wenn er eine scheinbar unerfüllbare Bedingung erfüllt. Auf engstem Raum entfaltet sich ein Psychothriller, der tief in die Abgründe menschlicher Entscheidungen führt. Fitzek kombiniert Tempo, Spannung und überraschende Wendungen zu einer Geschichte über Verzweiflung und moralische Grenzen.

>> Der neue Fitzek erscheint im Oktober.*

Freida McFadden – Die Untermieterin

Erscheinungsdatum: 10. März 2025 | Heyne Verlag | 400 Seiten

Blake Porter gerät finanziell unter Druck und nimmt eine Untermieterin auf, um sein Haus halten zu können. Whitney wirkt zunächst wie die ideale Lösung. Doch bald verändern sich die Dinge: Nachbarn reagieren seltsam, nachts geschehen unerklärliche Dinge, und Blake beschleicht das Gefühl, dass jemand mehr über ihn weiß, als er preisgegeben hat. Ein Thriller über Misstrauen, Kontrolle und die Gefahr, die ins eigene Zuhause einzieht.

>> Der packende Thriller ist ab März 2027 erhältlich.*

Christian Huber – Solange ein Streichholz brennt

Erscheinungsdatum: 26. März 2026 | dtv | 352 Seiten

Bohm lebt auf der Straße, begleitet nur von seinem Hund und der Vergangenheit, über die er nicht spricht. Alina hingegen kämpft um ihre Karriere als Journalistin – und sieht in ihm ihre letzte Chance. Als sich ihre Wege kreuzen, entsteht eine Verbindung, die beide Welten infrage stellt. Zwischen Nähe und Distanz, Hoffnung und Schuld erzählt Christian Huber von zwei Menschen, die sich dort begegnen, wo eigentlich nichts zusammenpasst.

>> Der bewegende Liebesroman kann hier bestellt werden.*

Vera Zischke – Pina fällt aus

Erscheinungsdatum: 26. März 2026 | List Hardcover | 304 Seiten

Als Pina plötzlich zusammenbricht, bleibt ihr Sohn Leo allein zurück – ein junger Mann, der in seiner eigenen, streng strukturierten Welt lebt. Die Nachbarn, selbst mit ihren Problemen beschäftigt, fühlen sich zunächst überfordert. Doch nach und nach wächst eine ungewöhnliche Gemeinschaft zusammen, die nicht nur Verantwortung übernimmt, sondern auch Halt findet. Vera Zischke erzählt warmherzig und mit leisem Humor von Zusammenhalt, Überforderung und der Kraft, die entsteht, wenn Menschen füreinander einstehen.

>> Der berührende Roman ist ab sofort erhältlich.*

Greta Herrlicher – Der Sommer, der uns blieb

Erscheinungsdatum: 14. April 2026 | VANI Verlag | 320 Seiten

Ein Sommer in der Jugend verbindet drei Freunde – und zerstört zugleich ihre Beziehung. Jahre später kehren Britta, Pia und Martin an den Ort zurück, an dem alles begann. Zwischen Erinnerungen, Schuld und unausgesprochenen Wahrheiten müssen sie sich ihrer gemeinsamen Vergangenheit stellen. Greta Herrlicher erzählt eine ruhige, emotionale Geschichte über Freundschaft, Verlust und die Möglichkeit, alte Wunden doch noch zu heilen.

>> Hier ist der bewegende Roman verfügbar.*

M. L. Stedman – Ein weites Leben

Erscheinungsdatum: 25. März 2026 | Blanvalet Verlag | 528 Seiten

Auf einer abgelegenen Schaffarm in Westaustralien wird das Leben der Familie MacBride durch einen tragischen Unfall erschüttert. Der junge Matthew überlebt schwer gezeichnet und kämpft sich zurück ins Leben – doch weitere Schicksalsschläge folgen. In der rauen Landschaft entfaltet sich eine Geschichte über Verlust, Überlebenswillen und die Frage, wie viel ein Mensch ertragen kann. M. L. Stedman verbindet große Emotionen mit eindringlichen Naturbildern zu einem weitgespannten Familienroman.

>> Der Schmöker ist hier erhältlich.*

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Ob psychologischer Thriller oder emotionaler Roman: Die Bücher, die aktuell besonders gefragt sind, setzen auf starke Konflikte und persönliche Geschichten. Sie erzählen von Menschen in Ausnahmesituationen, von zerbrechenden Fassaden und von der Suche nach einem neuen Anfang. Genau diese Mischung scheint den Nerv vieler Leser zu treffen – und sorgt dafür, dass diese Titel schon jetzt auf zahlreichen Wunschlisten stehen.