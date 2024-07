Der Südtiroler Autor Oswald Egger erhält den Büchner-Preis. Wer ihm auf seinen poetischen Grenzgängen folgt, braucht eine gute Kondition, aber es lohnt sich.

Stefan Kister 19.07.2024 - 15:26 Uhr

Unter den Literaturpreisen, die darum wetteifern, zu den wichtigsten zu zählen, hat jeder seinen Zuständigkeitsbereich: das Bachmannwettlesen vollzieht in Klagenfurt jedes Jahr eine Art Initiationsritual, die großen Buchpreise der beiden Messen in Leipzig und Frankfurt gelten der Herausforderung und Belebung des Buchhandels, der Friedenspreis ist Indikator aktueller Krisen, und im Namen Georg Büchners wird ein Lebenswerk sub specie aeternitatis geadelt, was mit seinem Latein zu prahlen lässlich erscheinen lässt.