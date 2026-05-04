Bühnendrama als Spaziergang Das hat Woyzeck mit Stuttgart-Freiberg zu tun
Das Citizen.Kane.Kollektiv inszeniert Büchners „Woyzeck“ als performativen Spaziergang und entdeckt in Stuttgart-Freiberg aktuelle Seiten des Dramas. Premiere ist am 7. Mai.
Das Citizen.Kane.Kollektiv inszeniert Büchners „Woyzeck“ als performativen Spaziergang und entdeckt in Stuttgart-Freiberg aktuelle Seiten des Dramas. Premiere ist am 7. Mai.
Der Held aus Georg Büchners berühmtem Drama ist umgezogen. „70437 Woyzeck“ steht auf den Plakaten, die für die neue Produktion des Citizen.Kane.Kollektivs werben. Kollektivmitglied Christian Müller informiert über die Strecke des Woyzeck-Walks.